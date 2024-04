OTTIMO monitor curvo Samsung Odyssey G9 da 49" SCONTATO di 193€ su Amazon!

Le offerte della Amazon Gaming Week continuano a offrire agli appassionati di videogiochi una lunga serie di promozioni molto allettanti. Tra queste, spicca il magnifico Samsung Odyssey G9, un monitor da gaming curvo da 49" con una risoluzione impressionante di 5120x1440 (Dual QHD), un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, perfetto per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Inizialmente venduto a 1.192,65€, ora è disponibile a soli 999€, con un risparmio del 16% sul prezzo di listino!

Samsung Odyssey G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G9 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Con il suo ampio schermo da 49 pollici, caratterizzato da una curvatura da 1000R che replica la curvatura dell'occhio umano e da una risoluzione Dual QHD (5120x1440), questo monitor offre un'immersione totale nei giochi con immagini nitide e dettagliate. La compatibilità con la tecnologia Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro assicura un gameplay fluido, eliminando il tearing e lo stuttering, per un'esperienza di gioco senza interruzioni.

Questo modello risponde alle esigenze degli utenti che si dedicano alla creazione di contenuti e alla produttività grazie al suo formato ultra-wide 32:9, che offre l'esperienza di due monitor QHD affiancati senza interruzioni. Inoltre, con un refresh rate impressionante di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, il monitor garantisce eccellenza non solo nel gaming, ma anche nell'editing video e nelle applicazioni professionali che richiedono una fedeltà visiva superiore.

L'attuale offerta della Gaming Week su Samsung Odyssey G9 è un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming in cerca di un monitor di altissima qualità a un prezzo conveniente. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate e il design curvo immersivo, vi offre un'esperienza di gioco senza paragoni. E dato lo sconto attuale, è davvero il momento perfetto per aggiungerlo al carrello!

