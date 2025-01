Sostenibilità e tecnologia si incontrano: Nothing Phone (2a) a soli 349€!

Approfittate dell'offerta Amazon per il Nothing Phone (2a), ora disponibile a soli 349,00€ invece di 399,00€. Questo smartphone combina potenza, design innovativo e sostenibilità in un unico dispositivo.

Dotato del processore personalizzato Dimensity 7200 Pro, progettato insieme a Mediatek, il Nothing Phone (2a) offre prestazioni di alto livello e un’efficienza energetica ottimale. Con i suoi 12 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna, il multitasking sarà fluido e senza interruzioni.

La batteria da 5.000 mAh garantisce fino a 2 giorni di autonomia e, grazie alla ricarica rapida da 45 W, bastano 20 minuti per un’intera giornata di utilizzo. Non importa quanto intensamente lo userete, il sistema di raffreddamento avanzato manterrà sempre il dispositivo fresco e performante.

La fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e elettronica (EIS) cattura scatti nitidi e stabili, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP con campo visivo di 114° e la fotocamera frontale da 32 MP garantiscono risultati straordinari. Grazie alla tecnologia TrueLens Engine, ogni dettaglio prende vita, e l’Ultra XDR offre contrasti profondi per foto realistiche anche in condizioni di luce difficili.

Il display AMOLED da 6,7 pollici è un’esperienza visiva unica: luminosità massima di 1300 nit, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e colori vividi che rendono ogni contenuto un piacere da guardare.

Con il sistema operativo Nothing OS 2.5 basato su Android 14, il telefono offre un'interfaccia veloce e personalizzabile, con widget intuitivi che migliorano la produttività. Inoltre, il Nothing Phone (2a) è progettato con un occhio alla sostenibilità: materiali riciclati, telaio in alluminio al 100% e plastica da fonti sostenibili.

Se cercate uno smartphone potente, elegante e rispettoso dell’ambiente, il Nothing Phone (2a) è quello che fa per voi. A soli 349,00€, è il momento perfetto per passare a un’esperienza premium!