Sony Inzone Buds, gli auricolari di qualità per il gamer sempre in movimento, oggi in SCONTO!

Tra le offerte più interessanti, spiccano gli auricolari Sony Inzone Buds, ora disponibili a soli 168,99€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso recente di 185,15€.

Sony Inzone Buds, chi dovrebbe acquistarlo?

I Sony Inzone Buds sono auricolari true wireless progettati per i gamer più esigenti. Sviluppati in collaborazione con Fnatic, leader negli eSport, questi auricolari combinano l'eccellenza del gioco professionale con la tecnologia avanzata di Sony. Compatibili con PC Windows e PlayStation 5, offrono un suono spaziale a 360° ottimizzato per la forma del vostro orecchio, grazie a un virtualizzatore per audio multicanale che permette di percepire con precisione la posizione e la distanza degli avversari.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) integrata consente di immergersi completamente nel gioco, eliminando le distrazioni esterne. Il microfono con intelligenza artificiale garantisce comunicazioni chiare e nitide con i compagni di squadra, fondamentale per coordinare strategie vincenti. Inoltre, il dongle USB-C a bassa latenza assicura una connessione stabile e reattiva, essenziale per le sessioni di gioco più intense.

Un altro punto di forza degli Inzone Buds è l'autonomia: fino a 12 ore di utilizzo continuo, estendibili a 24 ore con la custodia di ricarica. Questo significa che potete giocare giorno e notte senza preoccuparvi di rimanere senza batteria. La ricarica rapida offre fino a 60 minuti di gioco con soli 10 minuti di ricarica, e potete continuare a giocare anche durante la ricarica tramite il cavo USB esteso.

Il design ergonomico e leggero garantisce comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Gli auricolari sono dotati di cuscinetti morbidi che riducono la pressione sulle orecchie, offrendo stabilità e isolamento acustico. La custodia di ricarica compatta facilita il trasporto, permettendoti di portare gli Inzone Buds ovunque voi andiate.

I Sony Inzone Buds offrono un'esperienza di gioco di alta qualità grazie alle loro caratteristiche tecniche avanzate.

