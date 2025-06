Good Smile Company ha ufficialmente aperto i preordini per una delle uscite più attese dagli appassionati di Berserk: stiamo parlando della nuova figure della linea Pop Up Parade L dedicata a Skull Knight, il Cavaliere del Teschio, uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti dell’opera creata da Kentaro Miura. Questa realizzazione punta a soddisfare le aspettative dei fan, offrendo un prodotto ricco di dettagli, dimensioni generose e un’estetica fedele al design originale del manga.

Skull Knight - Pop Up Parade L

Alta 22 cm, la statua si distingue per la rappresentazione estremamente accurata dell’armatura scheletrica che da sempre contraddistingue il Cavaliere. Il design, cupo e imponente, è stato riprodotto con grande attenzione alle texture e alle forme, riuscendo a catturare la presenza minacciosa e sovrannaturale del personaggio. Oltre alla posa statica ma carica di tensione, la figure è dotata di una spada e uno scudo, che aggiungono valore visivo e iconico all’intera composizione.

Un aspetto interessante è la presenza di componenti bonus per i preordini effettuati tramite il Good Smile Online Shop o il Crunchyroll Store: gli acquirenti riceveranno infatti una spada aggiuntiva, utile per variare la configurazione espositiva della figure e per arricchirne ulteriormente la scenografia.

Ma non è tutto: per aumentare il coinvolgimento dei collezionisti, Good Smile ha incluso un set alternativo di occhi, progettati per essere compatibili con il sistema a LED Milight 316R prodotto da Hiromi Sangyo. Questo sistema, acquistabile separatamente, consente di illuminare gli occhi del Cavaliere del Teschio, intensificando l’atmosfera oscura e rendendo la figure ancora più scenografica all’interno di una teca o su una mensola dedicata.

Questa nuova Pop Up Parade L si inserisce nella fascia di prodotti pensata per offrire qualità elevata a un prezzo accessibile. Il personaggio di Skull Knight, che da sempre rappresenta un punto di svolta nelle vicende del manga grazie alla sua conoscenza dell’Eclissi e del marchio del sacrificio, viene così proposto in una versione che mira a unire fedeltà artistica e valore collezionistico.

Prezzo e data di uscita

Distribuita in Italia da Cosmic Group, la figure sarà disponibile a partire da marzo 2026, al prezzo indicativo di 80,00 euro. Una proposta che si preannuncia tra le più interessanti per i collezionisti di statue dedicate al mondo di Berserk e in generale per tutti coloro che vogliono rendere omaggio a uno dei personaggi più misteriosi e carismatici del capolavoro di Kentaro Miura.