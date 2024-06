SIMPATICO speaker pinguino di Planet Buddies a soli 30€!

State pensando di acquistare uno speaker portatile Bluetooth? Ecco un'offerta sull'adorabile speaker a forma di pinguino di Planet Buddies, disponibile su Unieuro al prezzo irripetibile di 29,99€ invece di 39,99€. Il design unico incoraggia la consapevolezza ecologica, rendendolo non solo un gadget tecnologico ma anche un'esperienza educativa. È infatti perfetto per essere utilizzato anche dai più piccoli, per l'uso in casa o all'esterno per ascoltare la loro musica preferita.

Speaker pinguino di Planet Buddies, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker pinguino di Planet Buddies è l'ideale per chi cerca un dispositivo colorato e accattivante, ideale per ascoltare musica ovunque. È perfetto per chi desidera un gadget che può intrattenere i bambini sia in casa che all'aperto, grazie alla sua facile connettività Bluetooth ed una autonomia fino a 4 ore per singola ricarica. Inoltre, la possibilità di accoppiare due speaker insieme per un'affascinante esperienza stereo lo rende un'aggiunta affascinante in ogni stanza o come compagno di avventure all'aria aperta.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.0, questo altoparlante si abbina facilmente con smartphone e tablet Android/iOS, permettendo l'ascolto di musica, audio libri o podcast sia all'interno che all'esterno della casa. Dotato di una durata della batteria fino a 4 ore per ascolto continuo e 60 giorni in standby, è perfetto per l'uso quotidiano. Inoltre, offre la possibilità di rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato, garantendo un’interazione fluida e senza mani durante l'utilizzo.

Realizzato con il 50% di plastica riciclata e confezionato con materiali 100% riciclati, illustra l'impegno verso un futuro più sostenibile, rendendolo un’eccellente scelta per chi è preoccupato del futuro dell'ambiente. Vi consigliamo l'acquisto a 29,99€ per il suono cristallino, facile connettività, il significativo messaggio ambientale e l'adorabile design.

