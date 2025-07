Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo Myth Cloth EX Metal dedicato a Shun di Andromeda, tratto dall’anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. La figure rappresenta la versione V4 God Cloth, ovvero l’armatura divina che il personaggio ottiene nei momenti cruciali della saga di Hades, durante lo scontro nei Campi Elisi.

Shun Andromeda V4 God Cloth - Myth Cloth EX Metal

Si tratta di una versione altamente simbolica e attesa dai fan, poiché incarna la forma finale dell’armatura di bronzo di Andromeda. Dopo essere stata distrutta da Thanatos, la Cloth rinasce grazie alla combinazione del cosmo bruciante di Shun e al potere del sangue di Athena, trasformandosi nella sua forma divina. Questa nuova edizione aggiorna il modello originariamente rilasciato nel 2009, proponendo un design completamente rivisto e migliorato sotto ogni aspetto, con una fedeltà ancora più marcata alla controparte animata.

Alta circa 17 cm, la figure è realizzata in PVC, ABS e Die-cast, quest’ultimo utilizzato per le componenti metalliche dell’armatura, garantendo solidità e una finitura brillante. Il corpo interno è basato sul più recente sistema EX Metal, che introduce giunture rinforzate in metallo per una maggiore durabilità e stabilità, permettendo allo stesso tempo una ampia possibilità di posizionamento. Grazie al numero elevato di snodi, è possibile ricreare pose dinamiche e scene memorabili, come gli attacchi iconici del personaggio o i momenti più intensi dell’anime.

Particolarmente curata è anche la componentistica del set: sono inclusi cinque mani sinistre e cinque destre intercambiabili, quattro espressioni facciali aggiuntive, parti alternative per i capelli, un set completo di catene, tutti gli elementi della God Cloth e la struttura per assemblare l’iconico Object, per l’esposizione alternativa dell’armatura.

Prezzo e data di uscita

Come per le altre uscite della linea, anche questo Myth Cloth EX Metal è destinato a diventare un pezzo ambito per i collezionisti, sia per il valore simbolico del personaggio sia per la qualità complessiva della realizzazione. In Italia, è già possibile effettuare il preordine tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, con uscita prevista per febbraio 2026 a un prezzo indicativo di 220,00 euro. In Giappone, la figure debutterà a dicembre 2025.