Set Nintendo Switch + Switch Sports a un prezzo SHOCK! (-24%)

Su eBay vi attende un'offerta imperdibile sul set Nintendo Switch + Switch Sports: ora potete averlo a soli 249,99€, rispetto al prezzo originale di 329,90€. Questo set comprende non solo la console Nintendo Switch in colorazione neon blu e rosso, ma anche il gioco preinstallato Switch Sports, una fascia per la gamba, e un abbonamento Nintendo Switch Online di tre mesi. È l'opzione perfetta per chi cerca un'esperienza di gioco dinamica e versatile, sia in solitaria che in multiplayer, grazie alla possibilità di connettere fino a otto console in locale. Non perdete l'occasione di approfittare di un corposo sconto del 24%.

Set Nintendo Switch + Switch Sports, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Nintendo Switch + Switch Sports è ideato per appassionati di videogiochi di tutte le età che cercano un'esperienza di gioco versatile e coinvolgente. Perfetto per chi desidera il divertimento sia in solitaria che in compagnia, questo pacchetto offre la possibilità di godersi i videogiochi preferiti non solo a casa, collegando la console al televisore, ma anche in viaggio, grazie alla sua natura portatile.

L'aggiunta del gioco Switch Sports (qui la nostra recensione) preinstallato amplia ulteriormente il valore di questo set, invitando a movimenti dinamici e coinvolgenti che rendono l'esperienza ludica ancora più attiva e divertente. Grazie alla varietà di accessori inclusi, da Joy-Con con colori vivaci alla fascia per la gamba, uniti alla possibilità di giocare in multiplayer locale fino a otto giocatori, il set Nintendo Switch + Switch Sports soddisfa le esigenze di coloro che cercano un'esperienza di gioco completa, interativa e condivisibile. In aggiunta, per chi ama competere o collaborare online, l'abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online offre l'opportunità di esplorare nuove sfide globali.

A un prezzo speciale di 249,99€, anziché 329,90€, il set Nintendo Switch + Switch Sports rappresenta un'offerta imperdibile per i fan Nintendo che cercano un'opzione tutto compreso per il divertimento casalingo e in movimento. Con il gioco preinstallato e gli accessori inclusi, è la scelta perfetta per giocare da soli o con gli amici ovunque ci si trovi.

