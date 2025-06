Proof ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova statua da collezione dedicata a Sesshomaru, uno dei personaggi più iconici e affascinanti della serie Inuyasha, creata da Rumiko Takahashi. Si tratta di un’opera realizzata con grande attenzione ai dettagli, pensata per i collezionisti più esigenti e per tutti gli appassionati dell’opera originale, che ha lasciato un segno profondo nel panorama del manga e dell’animazione giapponese.

Il manga Inuyasha, pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1996 sulle pagine di Weekly Shōnen Sunday, ha riscosso un successo duraturo, proseguendo fino al 2008 e dando origine a due serie anime di enorme popolarità. Ambientato in un Giappone feudale intriso di elementi sovrannaturali, Inuyasha racconta la storia del mezzodemone Inuyasha e della giovane Kagome, impegnati nella ricerca dei frammenti della potente Sfera dei Quattro Spiriti. In questo contesto si inserisce Sesshomaru, fratellastro del protagonista, figura enigmatica e potente, caratterizzata da un’eleganza glaciale e da una forza fuori dal comune.

Sesshomaru - Proof

La statua proposta da Proof riproduce con estrema fedeltà il design originale del personaggio. Realizzata in scala 1:7, misura 35 cm in altezza ed è composta in PVC e ABS. Sesshomaru è raffigurato con la katana sguainata, mentre avanza con passo deciso all’interno di un campo di canne di bambù, in una posa che trasmette allo stesso tempo grazia, autorità e potenza. La scultura si distingue per l’elevata qualità della modellazione e per la decorazione meticolosa, elementi che ne fanno un vero e proprio pezzo da esposizione di fascia alta.

Il livello di dettaglio, dalla lavorazione dei capelli alla resa del kimono e dell’armatura, è tale da valorizzare ogni singolo elemento del personaggio, rendendo giustizia alla complessità visiva di Sesshomaru. Si tratta di un prodotto che saprà impreziosire qualsiasi collezione legata al mondo degli anime, grazie alla sua presenza scenica e alla fedeltà al materiale originale.

Prezzo e data di uscita

I preordini sono già attivi anche per il mercato italiano grazie alla distribuzione ufficiale a cura di Cosmic Group. Il prezzo indicativo è di 430,00 euro, una cifra che riflette l’elevata qualità della statua e il suo posizionamento nella fascia premium del collezionismo. La consegna è attualmente prevista per il secondo quadrimestre del 2026, offrendo ai fan tutto il tempo necessario per pianificare l’acquisto.