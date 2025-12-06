Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per Seiya Pegasus Final Bronze EX OCE, l’attesissimo Myth Cloth EX tratto dalla serie anime e manga Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco. Il 2026 segna un traguardo storico per il franchise, che celebra quarant’anni di successi, e la casa giapponese risponde con un’edizione destinata a diventare un punto di riferimento per i collezionisti.

Seiya Pegasus Final Bronze OCE - Myth Cloth EX

Il protagonista assoluto è Seiya nella sua armatura finale in bronzo V3, qui proposta nella prestigiosa Original Color Edition, ispirata direttamente alla colorazione del manga originale di Masami Kurumada. Una scelta che va oltre la semplice nostalgia e restituisce i colori autentici della fonte primaria, regalando una lettura più fedele e “materica” del personaggio.

La figura, alta circa 17 cm, appartiene alla rinomata linea Myth Cloth EX, celebre per l’elevato livello di posabilità e per una struttura progettata per ricreare movimenti dinamici e pose spettacolari, ideali per rievocare gli scontri più iconici della saga.

Dal punto di vista costruttivo, Bandai conferma l’utilizzo di materiali di alta qualità come PVC, ABS e die-cast, garantendo solidità, resistenza e un apprezzabile realismo tattile dell’armatura finale di bronzo. Le superfici sono impreziosite da dettagli accurati che omaggiano in modo rigoroso il design originale.

Questa versione EX OCE si distingue proprio per la sua fedeltà al manga, con una palette cromatica che riprende le nuance classiche della versione cartacea. Un omaggio pensato per i puristi della serie, che potranno apprezzare una reinterpretazione più autentica rispetto alle tradizionali edizioni anime color.

La dotazione di accessori è particolarmente ricca. È presente l’effetto del Pegasus Ryū Sei Ken (Pegasus Meteor Fist), il colpo simbolo di Seiya, perfetto per mettere in scena sequenze d’azione di grande impatto. Non mancano le due ali, che consentono di riprodurre il celebre viaggio verso l’Elisio, uno dei momenti più drammatici e iconici della saga.

Inclusi anche quattro volti intercambiabili e ciocche di capelli aggiuntive, per configurazioni con o senza elmo di Pegasus, offrendo un’ampia versatilità espositiva. Come da tradizione Myth Cloth, l’intera armatura è completamente smontabile e assemblabile nella forma dell’Object, rispettando fedelmente la rappresentazione originale.

Tra gli accessori più suggestivi spicca anche la statuetta di Atena, elemento simbolico del climax finale della storia, con una rivisitazione cromatica studiata per esaltare profondità e sacralità della scena.

Prezzo e data di uscita

Per il mercato italiano, i preordini di Seiya Pegasus Final Bronze EX OCE sono già attivi tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. L’uscita è prevista per maggio 2026 in Giappone e per luglio 2026 in Italia, con un prezzo indicativo di 140,00 euro.