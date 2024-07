Scopri le promozioni estive di eBay: sconti extra fino a 35€ grazie a questo COUPON!

eBay inaugura luglio con un'offerta irresistibile grazie al codice promozionale "PSPRLUG24". Questa promozione esclusiva vi permette di beneficiare di sconti eccezionali su un'ampia selezione di articoli fino al 14 luglio. Le riduzioni sono strutturate in quattro fasce progressive: si parte da un bonus extra di 5€ per acquisti da 50€ a 149€, arrivando a un risparmio massimo di 35€ per spese di 600€ o superiori. L'iniziativa è particolarmente vantaggiosa poiché si applica anche a numerosi prodotti già proposti al prezzo più basso su eBay, consentendovi di effettuare i vostri acquisti online a condizioni ancora più favorevoli.

NB: non dimenticate di inserire il codice "PSPRLUG24" per usufruire dello sconto aggiuntivo. Il risparmio varia in base all'importo speso, con un tetto massimo di 35€ extra.

Più spendi, più risparmi eBay, perché approfittarne?

Sfruttare questa promozione è chiaramente vantaggioso poiché vi permette di acquistare gli articoli che desiderate a prezzi scontati, compresi quelli già in offerta. Ciò rende eBay la destinazione ideale per chi cerca il massimo risparmio, con la piattaforma pronta a competere e attrarre i clienti poco prima del Prime Day di Amazon.

Se state valutando l'acquisto di una PS5 Slim, eBay propone la console di casa Sony a soli 425€ circa grazie al coupon. Questo modello, originariamente venduto a 549,90€, gode già di una riduzione significativa sul sito, e il bonus aggiuntivo di 25€ vi permette di economizzare ulteriormente sul vostro acquisto.

Tenete presente che la promozione non si limita agli smartphone: il coupon è valido su un'ampia gamma di prodotti eBay. Vi invitiamo quindi a visitare la pagina promozionale per scoprire tutte le offerte disponibili e concludere i vostri acquisti alle condizioni più vantaggiose. Che siate interessati a tecnologia, moda, articoli per la casa e il giardino o altro, eBay ha preparato proposte speciali per questo luglio!

