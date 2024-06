CHE PREZZO! Ottimo monitor Philips oggi SCONTATO del 41%!

Questo monitor Philips, ora in promozione su Amazon a soli 69,99€ anziché 119,00€, offre un risparmio significativo del 41%. Con una dimensione di 24 pollici e la tecnologia IPS, garantisce immagini dettagliate e ampi angoli di visione fino a 178 gradi. Il tempo di risposta di 4ms e la risoluzione Full HD lo rendono ideale per un'ampia gamma di utilizzi, dal gaming al lavoro professionale. Supporta connessioni VGA, DVI e HDMI, mentre la cornice ultra-sottile offre un'esperienza visiva coinvolgente. La tecnologia Low Blue Light integrata riduce l'affaticamento degli occhi, assicurando un comfort prolungato anche durante utilizzi prolungati.

Monitor Philips 243V7QDSB/00, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Philips 243V7QDSB/00 rappresenta la scelta perfetta per chi vuole migliorare la propria esperienza visiva, sia per lavoro che per intrattenimento domestico. Grazie alla tecnologia IPS, offre immagini dettagliate e colori vividi da qualsiasi angolazione, risultando ideale per professionisti della grafica e della fotografia che richiedono precisione cromatica e qualità d'immagine. La sua cornice ultra-sottile e la compatibilità con il montaggio a parete VESA lo rendono una soluzione intelligente per risparmiare spazio o creare configurazioni multi-monitor per il gaming o ambienti lavorativi professionali.





Non solo per professionisti, ma anche per gli appassionati di cinema e giochi, il monitor Philips offre un'esperienza immersiva in Full HD. La tecnologia Low Blue Light è studiata per chi passa molte ore davanti al monitor, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorando la produttività e il benessere durante le lunghe sessioni di utilizzo. Con connessioni che includono VGA, DVI e HDMI, si adatta a diverse configurazioni di dispositivi, garantendo versatilità d'uso. Per gli utenti che cercano un monitor che unisca prestazioni di visualizzazione superiori, comfort per gli occhi e un design pratico, questo rappresenta una soluzione eccellente a un prezzo accessibile.

Insomma, il monitor Philips 243V7QDSB/00 offre un mix ideale di tecnologia avanzata, design funzionale e caratteristiche pensate per il comfort visivo. Con un prezzo di lancio di 119,00€, ora disponibile a soli 69,99€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un display di alta qualità a un costo accessibile. La sua capacità di offrire immagini nitide e colori precisi lo rende una scelta raccomandata per l'utilizzo quotidiano, sia sul lavoro che nel tempo libero.

