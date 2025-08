In un remoto futuro devastato dalla guerra, l’umanità lotta per sopravvivere contro alieni mostruosi, mutanti e forze oscure. Questo è Warhammer 40,000, il più celebre wargame da tavolo di sempre, dove strategia, modellismo e narrativa epica si fondono in un’unica, travolgente esperienza. Ora, grazie a Hachette, questo universo leggendario è già online su hachette.it e disponibile in edicola dal 21 agosto 2025 con Warhammer 40,000 - Combat Patrol, la collezione ufficiale, al prezzo di lancio di 1,99€, pensata sia per esperti sia per nuovi giocatori che vogliono scendere in campo e vivere tutta l'adrenalina degli scontri epici degli Space Marines!

Warhammer 40,000 - Combat Patrol: costruisci, personalizza il tuo esercito e scendi in battaglia

Con Warhammer 40,000 - Combat Patrol, insieme ai fascicoli, troverete miniature da costruire, colori, pennelli ed elementi di gioco, accompagnati da istruzioni semplici e dettagliate. La struttura del fascicolo si articola in quattro sezioni fondamentali: Assembla, Dipingi, Leggi, Colleziona e Gioca, pensate per trasformare anche un neofita in un comandante esperto.

La collezione attraversa l’immensa galassia del 41º millennio proponendo 9 Pattuglie da Combattimento: Space Marines, Tiranidi, Leghe dei Votann, Aeldari, Astra Militarum, Culti dei Genoraptor, Orki, Space Marines del Caos e World Eaters.

E i fascicoli offrono approfondimenti sul background dell’universo Warhammer 40,000, con particolare spazio al ritorno degli Space Marines Silver Templars. Incredibili storie e battaglie esclusive arricchiscono il contesto narrativo per appassionati collezionisti.

La prima uscita contiene un Capitano Space Marine con armatura Terminator, un Tiranide Prime alato, un tappeto di gioco e sei dadi, il tutto a solo 1,99 €

Warhammer 40,000 - Combat Patrol contiene tutto ciò che vuoi sapere su Warhammer 40,000! Pronto alla battaglia?

Warhammer 40,000 – Combat Patrol: i vantaggi e i regali per chi sottoscrive l’offerta

Il primo fascicolo sarà disponibile dal 21 agosto in edicola al prezzo lancio di 1,99 €, seguito dal secondo a 4,99 € mentre le uscite successive avranno un prezzo di 10,99 € ciascuna.

Su hachette.it è già possibile sottoscrivere un’offerta strepitosa per ricevere tutte le uscite direttamente a casa e fantastici regali come i raccoglitori per i fascicoli, il kit di modellismo, il set di pennelli e il Campione della Compagnia Primaris.

Chi decide di pagare con PayPal o carta di credito, avrà vantaggi aggiuntivi: le spese di spedizione gratis e con corriere e la Mug Warhammer 40,000: Combat Patrol.

L'offerta Premium per espandere le proprie armate

Chi sceglie l’offerta Premium (solo circa 2,90 € in più a uscita a partire dal numero 6) riceve 4 kit aggiuntivi di miniature speciali inviati nel corso della collezione. Tra questi Dreadnought, Tiranno dell’Alveare, Principe Demone e Banshee Urlanti – modelli da assemblare e dipingere che ampliano il tuo esercito.

Perché Warhammer 40,000 - Combat Patrol è la collezione che mancava

Warhammer 40,000 – Combat Patrol è la collezione perfetta per trasformare la logica del modellismo da semplice hobby a un’esperienza completa, accessibile ed entusiasmante. Non si tratta solo di assemblare miniature, ma di entrare gradualmente in un universo narrativo ricco di battaglie, fazioni leggendarie e strategie militari. Ogni uscita ti guiderà passo dopo passo nel costruire, dipingere e personalizzare il proprio esercito, mentre le regole del gioco vengono introdotte attraverso missioni pensate per coinvolgere sia i neofiti che i veterani. Il tutto con un approccio modulare, chiaro e appassionante, che unisce manualità, racconto e azione sul campo.