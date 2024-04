4 Galaxy SmartTag2 a 89€ con un RISPARMIO del 31%! WOW!

I Samsung Galaxy SmartTag2 sono strumenti indispensabili per le persone che vogliono tenere traccia dei loro oggetti più importanti in modo semplice ed efficiente. Grazie alla loro tecnologia avanzata, rappresentano una soluzione perfetta per chi desidera aumentare la sicurezza dei propri beni. Amazon offre oggi la possibilità di acquistare un set di 4 unità a un prezzo vantaggioso: solo 89€ rispetto al prezzo di listino di 129,90€, con uno sconto del 31%!

Samsung Galaxy SmartTag2, chi dovrebbe acquistarli?

I Samsung Galaxy SmartTag2 sono consigliati alle persone che tendono a perdere o dimenticare dove hanno lasciato i loro oggetti personali, come chiavi, portafogli o zaini. Dotati di tecnologia Bluetooth e di una batteria con un'autonomia fino a 500 giorni, rappresentano una soluzione ottimale per chi desidera ridurre lo stress e il tempo impiegato nella ricerca degli oggetti smarriti quotidianamente.

Inoltre, con la resistenza IP67, sono adatti ai viaggiatori o chi frequenta spesso ambienti con polvere e acqua, offrendo un'opzione sicura e resistente nel tempo. La modalità "smarrito", che consente di visualizzare i contatti registrati sullo smartphone di chi trova il dispositivo, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendoli strumenti indispensabili non solo per un uso personale ma anche in contesti più ampi, come viaggi di lavoro o escursioni.

Ciò avviene attraverso l'NFC, mentre la modalità "naviga" fornisce indicazioni passo-passo per ritrovarlo o emette un segnale acustico per un rilevamento immediato. Ad oggi, disponibili a 89€ invece di 129,90€, i Samsung Galaxy SmartTag2 soddisfano le esigenze di chi cerca un gadget tecnologico affidabile per tenere traccia dei beni più preziosi.

