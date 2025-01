Samsung Galaxy Book5: prenotalo ora con 200€ di sconto!

Samsung ha lanciato la sua nuova linea di Galaxy Book5 Pro, una famiglia di AI PC progettata per offrire il massimo in termini di prestazioni, portabilità e funzionalità avanzate. Se state cercando un laptop premium con tecnologia all'avanguardia, ora è il momento giusto per approfittare di queste offerte imperdibili. Per un periodo limitato, potete prenotare il vostro Galaxy Book5 Pro con sconti fino a 200€ sul prezzo di listino!

>> Prenota Samsung Galaxy Book5 360 15,5" con 200€ di sconto <<

Tra le proposte più interessanti troviamo il Galaxy Book5 Pro 14", un laptop ultra-portatile con display touch 3K Dynamic AMOLED 2X e un processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2), ideale per chi cerca prestazioni elevate e mobilità. Con 16GB di RAM e 1TB di SSD, avrete spazio e potenza per affrontare anche i carichi di lavoro più intensivi. Grazie alla batteria di lunga durata, potete lavorare fino a 21 ore senza interruzioni. Potete portarvelo a casa a soli 1.799€ rispetto ai 1.999€ di listino.

>> Prenota Samsung Galaxy Book5 Pro 14" con 200€ di sconto <<

Se invece preferite un dispositivo convertibile 2-in-1, il Galaxy Book5 Pro 360 16" è la scelta perfetta. Dotato di S Pen per un'esperienza di scrittura e disegno senza pari, offre un ampio display 3K Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici, perfetto per la creatività e la produttività. Il processore AI Intel Core Ultra 7 e la NPU avanzata da 47 TOPS garantiscono prestazioni incredibili per il multitasking e le applicazioni basate su intelligenza artificiale. Prenotandolo ora, potete averlo a soli 1.899€ invece degli usuali 2.099€ di listino.

>> Prenota Samsung Galaxy Book5 Pro 360 16" con 200€ di sconto <<

Queste offerte speciali sono disponibili per un tempo limitato, quindi non perdete l'occasione di acquistare il vostro Samsung Galaxy Book5 Pro con uno sconto esclusivo. Che siate professionisti, creativi o studenti, questi AI PC sono progettati per migliorare la vostra esperienza digitale con le migliori innovazioni Samsung.