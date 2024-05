MINIMO STORICO! Galaxy Book4 Pro con IA e OLED a -200€!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook? Ultimamente, in commercio si trovano diversi modelli basati sull'intelligenza artificiale pensati per ottimizzare molte attività quotidiane. Una delle ultime novità in questo campo sono i nuovi processori Intel Core Ultra, che includono una NPU dedicata specificamente alla gestione dell'intelligenza artificiale. Grazie a questa innovativa tecnologia, notebook come il Samsung Galaxy Book4 Pro sono sempre più ambiti dagli utenti che cercano il massimo delle prestazioni. Questo top di gamma di Samsung appena lanciato sul mercato è attualmente in offerta su Amazon, che lo propone con uno sconto di 200€! Infatti, oggi potete acquistarlo a soli 1.699€ invece che 1.899€.

Samsung Galaxy Book4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Book4 Pro rappresenta la scelta perfetta per gli utenti che vogliono acquistare un laptop di alta qualità in grado di soddisfare sia esigenze lavorative che creative. Con il suo processore Intel Core Ultra di ultima generazione, è ideale per professionisti e studenti che hanno bisogno di poter contare su prestazioni eccellenti e affidabili per gestire compiti complessi. Sfruttando appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale, consente di completare le attività in modo più rapido ed efficiente

Inoltre, la sua capacità di migliorare la produttività grazie al touchscreen e alla qualità visiva offerta dal display OLED da 14" lo rende ideale per gli artisti e i creativi che vogliono trasmettere le proprie idee con immagini nitide, colori vibranti e animazioni fluide, assicurando allo stesso tempo una protezione degli occhi grazie alla riduzione delle emissioni di luce blu.

Infine, Samsung Galaxy Book4 Pro si presenta come un fedele compagno per gli utenti sempre in viaggio, grazie alla sua connettività versatile che consente di lavorare praticamente ovunqu. La funzionalità Vision Booster, che adatta il display alle diverse condizioni di illuminazione, lo rende adatto anche agli utenti che devono lavorare o studiare in ambienti con luce variabile, garantendo una visibilità ottimale in ogni situazione. Un ottimo investimento, soprattutto a questo prezzo!

