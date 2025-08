Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll in scala 1:6 dedicata a Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding 2: On the Beach, sequel dell'acclamato videogioco ideato da Hideo Kojima. La figure, proposta nella raffinata versione Artisan Edition, si distingue per la qualità costruttiva, l’elevato livello di dettaglio e la straordinaria fedeltà al design originale del gioco.

Sam Porter Bridges - Hot Toys

Realizzata con materiali premium come PVC, ABS e silicone, la figure è dotata di una struttura snodabile con ben 30 punti di articolazione, che consente di ricreare pose dinamiche ispirate alle scene più iconiche del titolo. Alta circa 30 cm, si fa notare per la resa iperrealistica della testa, dotata di occhi mobili e capelli scolpiti con precisione. L’iconica tuta Drawbridge presenta effetti UV riflettenti, mentre l’equipaggiamento include elementi come l’imbracatura per i carichi, il Battle Skeleton rimovibile, l’armatura Odradek con scanner integrato e gli scarponi con segni di usura.

Tra gli accessori spiccano il Blood Boomerang, due pizze finte ispirate alle missioni Pizza-Do, un contenitore cargo danneggiato e una base diorama APAS 4000 con LED rosso integrato. Lo zaino è dotato di componenti magnetici, tra cui un sistema antigravitazionale chirale, un contenitore per cristalli e una sacca per granate. Non mancano munizioni, borracce, fondine, tasche multifunzione e il fidato Dollman, insieme a numerose armi e al caratteristico BB Pod, disponibile in due modalità intercambiabili.

La Artisan Deluxe Edition porta il livello di realismo ancora più in alto grazie a capelli impiantati in fibra e all'aggiunta della maschera dorata esclusiva. A completare l’offerta c’è anche la Special Edition, disponibile in mercati selezionati, che include una collectible card in metallo e una teca da esposizione dedicata.

Data di uscita

Il rilascio sul mercato è previsto per la fine del 2026, rendendo questa figure un'aggiunta imprescindibile per i fan dell’universo di Death Stranding e per i collezionisti della linea Hot Toys.