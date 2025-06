Bandai apre ufficialmente i preordini per una delle uscite più romantiche e attese dagli appassionati di Sailor Moon: la nuova Figuarts Zero Chouette Moonlight Glow Edition, dedicata alla coppia iconica formata da Usagi Tsukino e Tuxedo Mask. Questa nuova edizione, realizzata da Tamashii Nations, rappresenta una rivisitazione esclusiva della versione del 2018, andata sold out in breve tempo e oggi molto ambita sul mercato secondario.

Usagi & Tuxedo Mask Moonlight Glow Edition - Figuarts Zero Chouette

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

La Moonlight Glow Edition si distingue per una colorazione completamente rinnovata, pensata per esaltare ancora di più l’atmosfera onirica e romantica dell’opera originale. I colori sono più morbidi, le sfumature virano verso toni lunari e perlati, mentre alcuni dettagli traslucidi restituiscono un effetto luminoso che contribuisce a rafforzare il fascino visivo del pezzo.

Realizzata in PVC di alta qualità, la statua ha un’altezza di 23,5 cm e rientra nella linea Figuarts Zero chouette, una sotto-categoria delle Figuarts Zero pensata per proporre personaggi in pose eleganti e ricercate, spesso arricchite da elementi decorativi o effetti scenici. Rispetto alle tradizionali Figuarts Zero, le versioni chouette si contraddistinguono per una maggiore raffinatezza estetica e per l’uso di effetti speciali luminosi, che in questo caso donano ulteriore magia alla scena del ballo tra Usagi e Tuxedo Mask.

La statua è scolpita da Konoka, artista già nota agli appassionati del brand, e si ispira direttamente a un’illustrazione originale di Naoko Takeuchi, la creatrice della serie. La scena rappresentata è quella del celebre ballo in maschera, uno dei momenti più iconici e amati della storia di Sailor Moon. La composizione unisce movimento, emozione e delicatezza, con un equilibrio perfetto tra romanticismo e impatto scenico.

Prezzo e data di uscita

I preordini per il mercato italiano sono stati aperti tramite Cosmic Group, distributore ufficiale Bandai per l’Italia. Il rilascio è previsto in Giappone per novembre 2025, con un’uscita in Italia stimata tra gennaio e febbraio 2026. Il prezzo indicativo per la distribuzione europea sarà di circa 200,00 euro.