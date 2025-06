Bandai, tramite il brand Tamashii Nations, ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova e attesissima action figure della linea SH Figuarts dedicata a Saichoro, il Grande Capo Anziano di Namecc, personaggio iconico della saga di Dragon Ball Z. Si tratta di una delle rappresentazioni più fedeli e scenografiche mai realizzate per questo saggio e potente namecciano, la cui presenza è stata determinante durante l’arco narrativo ambientato sul pianeta Namecc.

Saichoro - SH Figuarts

La figure si distingue per un’impostazione scenica particolarmente imponente. Saichoro è raffigurato seduto sul suo inconfondibile trono, così come appare in numerose scene dell’anime. La lavorazione del prodotto punta a un’estrema accuratezza, sia nelle proporzioni che nei dettagli del volto, del corpo e degli abiti, riproducendo con precisione l’aspetto del personaggio così come è stato concepito nella serie animata originale.

L’altezza complessiva della figure raggiunge ben 26 centimetri, rendendola una delle uscite più grandi mai realizzate all’interno della linea SH Figuarts. Nonostante le dimensioni e la struttura massiccia, la figure include diverse articolazioni integrate, che permettono di variare lievemente la posa e di riprodurre momenti iconici tratti direttamente dall’anime. La presenza del trono scolpito con estrema cura, arricchito da texture e finiture realistiche, contribuisce a rendere il prodotto un pezzo da esposizione di grande impatto visivo.

Questa nuova proposta arricchisce ulteriormente la linea SH Figuarts, già nota per la sua capacità di coniugare articolazioni dinamiche, accessori curati e un’elevata fedeltà estetica. Saichoro si aggiunge così al cast dei personaggi disponibili, offrendo ai fan di Dragon Ball Z una nuova opportunità per ampliare la propria collezione con un pezzo che coniuga imponenza, dettagli e valore narrativo.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Bandai ha pensato questo prodotto soprattutto per i collezionisti più esigenti, completisti o appassionati della saga di Namecc. L’uscita giapponese è prevista per febbraio 2026, mentre la distribuzione per il mercato italiano sarà gestita da Cosmic Group, con un arrivo nei negozi stimato tra aprile e maggio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico si aggira attorno ai 255,00 euro.