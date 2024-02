L'ambitissimo router ASUS ROG ora a PREZZO SUPER(-29%)

Dotarsi di un router 5G che permetta di avere prestazioni di altissimo livello per i videogiochi online, in questo momento potete approfittare di uno sconto del 29% sull'ottimo ASUS ROG Rapture GT-AXE11000, che vi permette di portarlo a casa a 419,37€ anziché 589€ come di listino.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di gaming e desiderate un'esperienza di gioco senza pari, caratterizzata da velocità e stabilità eccezionali, l'ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 è la scelta ideale. Grazie alla sua tecnologia tripla banda WiFi 6E, questo router offre una connettività senza rivali, assicurando una performance impeccabile durante le intense sessioni di gioco.

Oltre a soddisfare le esigenze dei videogiocatori più esigenti, questo router si adatta perfettamente alle moderne abitazioni con numerosi dispositivi connessi. La funzionalità AiMesh consente di eliminare eventuali zone senza copertura WiFi, creando una rete mesh stabile e con una copertura estesa. Per chi ha esigenze professionali legate alla sicurezza della rete, l'AiProtection Pro garantisce una protezione di alto livello per tutti i dispositivi connessi.

Questo router si rivela quindi ideale non solo per i videogiocatori, ma anche per famiglie e professionisti che cercano una connessione affidabile, veloce e sicura. Considerando i suoi numerosi vantaggi e le caratteristiche avanzate offerte, il prezzo attuale di 419,37€ lo rende un ottimo investimento per coloro che cercano il massimo in termini di connettività e sicurezza di rete.

