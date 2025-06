Dall’11 al 13 luglio 2025, Bracciano, celebre borgo medievale affacciato sull'omonimo lago, si trasformerà in un palcoscenico diffuso interamente dedicato al gioco di ruolo e al fantastico. Il Roll!Fest, Bracciano International RPG Festival, punta infatti a coinvolgere un pubblico ampio e diversificato attraverso attività che spaziano dalle esperienze immersive dal vivo a momenti dedicati all'approfondimento culturale.

Gli organizzatori spiegano chiaramente la loro ambizione: «Roll!Fest nasce con l’obiettivo di creare un’esperienza unica, trasformando Bracciano in un luogo di scoperta, immaginazione e condivisione». Un obiettivo che si concretizza nell'idea di rendere il centro storico stesso uno scenario di gioco, dove le strade, le piazze e i giardini diventano teatro di avventure epiche.

Potete comodamente acquistare ONLINE i biglietti di ROLLFEST al link ufficiale della manifestazione.

Un programma ricco per tutti i gusti

Sono ben 104 gli eventi previsti dal programma ufficiale del Roll!Fest. Le iniziative spaziano dalle sessioni di gioco tradizionali ai giochi di ruolo dal vivo (LARP), passando per concerti, performance artistiche, eventi cosplay e anteprime esclusive di giochi e prodotti editoriali. L’Arena Roll-It, situata in Piazza IV Novembre, sarà il punto di ritrovo principale, con 80 tavoli attrezzati per sessioni guidate da esperti master provenienti da associazioni ludiche di tutta Italia.

Rollfest 2025

Altro luogo fondamentale sarà Piazza Mazzini, che durante il festival diventerà l'Area Arneson, un omaggio esplicito a Dave Arneson, co-creatore del celebre "Dungeons & Dragons". Qui si svolgerà anche il Gran Bazar, mercato tematico con espositori, editori e negozi specializzati provenienti da tutta la penisola. Tra i nomi presenti, editori del calibro di Grumpy Bear, Narrattiva, Nessundove. Need Games ed Hollow Press offriranno prodotti esclusivi, accessori e novità editoriali dedicate agli appassionati del settore.

L'appoggio istituzionale e l'indotto turistico

L’amministrazione comunale di Bracciano ha accolto con entusiasmo l'iniziativa. Il sindaco Marco Crocicchi vede nel festival una grande opportunità di crescita turistica ed economica per il territorio, dichiarando che «Roll!Fest rappresenta una straordinaria occasione per incentivare l’attrattività del territorio e valorizzare il patrimonio storico-artistico della città». È evidente l’intento di utilizzare il festival per estendere la stagione turistica, attirando visitatori anche dall'estero grazie alla combinazione di intrattenimento e cultura.

Aree tematiche: esperienze immersive e cultura ludica

Ogni zona del festival avrà una sua specificità ben definita. I Giardini di Via del Lago ospiteranno il Parco Excalibur, dove appassionati di LARP e rievocazioni medievali potranno cimentarsi in duelli coreografati e tiro con l'arco. Per i più piccoli e le famiglie sarà invece disponibile l'Area Kids presso il Giardino Pubblico della Stazione, con attività interattive legate al mondo Lego, oltre a giochi tecnologici come Laser Tag e Virtual Reality.

Rollfest 2025

Non mancheranno occasioni di approfondimento culturale. Cinque mostre tematiche, allestite in luoghi storici come l’Ex Convento degli Agostiniani e la Chiesa della Misericordia, esploreranno il rapporto tra narrazione visiva e fantastico. Fra queste, si segnalano in particolare "Imago Arcana" di Fabio Porfidia, illustratore noto a livello internazionale, e "Visioni da altri mondi", con opere del celebre artista polacco Przemysław Truściński, noto soprattutto per il design del personaggio di Geralt di Rivia della saga di "The Witcher".

Personaggi e ospiti: incontri con gli autori

Roll!Fest offrirà al pubblico l’occasione di incontrare direttamente più di 50 personalità di spicco del mondo ludico nazionale e internazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Nicola De Gobbis, divulgatore e figura chiave della scena ludica italiana, Nicholas Sacco (Astropate), esperto e influencer di Warhammer, e artisti come David Genchi e Andrea Tupac Mollica, che esploreranno il ruolo dell’arte visiva e della narrazione nei giochi di ruolo contemporanei.

Di rilievo anche l’evento cosplay "Roll&Role Cosplay contest", che vedrà come presentatrice Gabriella Orefice (Mogu Cosplay), affiancata da una giuria qualificata composta da Alessandro Roncatore e Gloria Aveta (Lunumbra), che interpreterà il ruolo della “madrina” del festival.

Una festa comunitaria e un modello per il futuro

Al di là della dimensione ludica, il festival si propone come evento inclusivo e comunitario. Gli organizzatori hanno infatti coinvolto attivamente realtà locali, come La Compagnia del Castello e l’Associazione Commercianti di Bracciano, creando sinergie che mirano a garantire benefici economici tangibili e duraturi per l’intera comunità.

Rollfest 2025

L’ambizione, dichiarata dagli stessi promotori, è quella di «creare un grande evento popolare, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero», con l’auspicio che questa prima edizione possa diventare un modello da replicare anche altrove.

Il gioco di ruolo come esperienza sociale

Roll!Fest vuole dimostrare che il gioco di ruolo non è solo intrattenimento, ma una risorsa culturale e sociale capace di connettere le persone, valorizzare territori e favorire l’inclusione. L’evento di Bracciano sarà, quindi, un esperimento per esplorare nuove possibilità di interazione tra gioco, cultura, economia locale e turismo, con la speranza che ciò possa contribuire alla crescita del fenomeno ludico anche al di fuori degli ambienti tradizionali.>



