Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips ora in SCONTO del 16%!

Oggi vi segnaliamo la promozione su Amazon dedicata al Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 7000, un compagno insostituibile per la pulizia domestica. Questo robot aspirapolvere, in grado di aspirare lo sporco e di lavare i pavimenti, eliminando polveri fini e peli di animali, è ora disponibile a soli 629,99€ invece di 749,99€, con uno sconto piuttosto corposo del 16%. Grazie ai suoi avanzati sensori, si muove con precisione nella vostra casa, raggiungendo ogni angolo e superando ostacoli senza intoppi. La sua batteria a lunga durata consente una pulizia continua fino a 180 minuti, adatta anche per superfici superiori a 185m². Una volta terminato, torna autonomamente alla base di ricarica, pronto per la prossima sessione di pulizia.

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo prodotto è l'ideale per coloro che amano una casa pulita e desiderano mantenerla senza sforzo. È particolarmente indicato per chi ha animali domestici, grazie alla sua potente aspirazione fino a 5000 Pa, che rimuove briciole e peli con estrema efficacia. È perfetto anche per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche ma vuole comunque mantenere un ambiente pulito e salutare. Grazie alla sua funzione di mappatura, raggiunge ogni angolo della casa, mentre i sensori avanzati prevengono gli eventuali incastri con gli oggetti di arredamento.

Per famiglie numerose o abitazioni di grandi dimensioni, la batteria ad alta capacità da 5200 mAh assicura una copertura completa fino a 185m² con una singola ricarica, rendendo questa soluzione perfetta anche per ambienti spaziosi. Il sistema di svuotamento automatico permette di godersi fino a 30 giorni senza bisogno di interventi manuali, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un aiuto autonomo nella pulizia domestica.

Insomma, questo Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Philips HomeRun Serie 7000 rappresenta una soluzione innovativa per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. La sua potente aspirazione, la capacità di lavaggio, la navigazione intelligente e l'autonomia prolungata lo rendono perfetto per chi desidera una pulizia quotidiana affidabile. E oggi, grazie allo speciale sconto, potete portarlo a casa risparmiando ben 120€!

