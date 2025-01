Rivivi le emozioni dei primi Final Fantasy, con questa collection SCONTATISSIMA!

Se siete fan dei giochi di ruolo giapponesi o semplicemente curiosi di scoprire le radici di una delle saghe più iconiche di sempre, questa è l'occasione perfetta! La Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition è disponibile al prezzo speciale di 63,28€ grazie a uno sconto del 17%! Non lasciatevela sfuggire!

Rivivete la magia dei primi sei capitoli della saga che ha ispirato una generazione di giocatori. Con questa raccolta, potrete immergervi in avventure epiche, esplorare mondi straordinari e vivere storie indimenticabili, tutto aggiornato con la grafica in pixel 2D rimasterizzata. La collezione include Final Fantasy I, II, III, IV, V e VI, offrendo ore e ore di gameplay appassionante. Oltre ai giochi, troverete anche un esclusivo foglio di sticker con i personaggi in stile pixel art, perfetto per gli appassionati del design retrò.

Ma non è solo nostalgia: questa edizione celebra il passato guardando al futuro. La grafica è stata rinnovata per risplendere sui dispositivi moderni, con il tocco inconfondibile di Kazuko Shibuya, l'artista originale dei personaggi. La colonna sonora è stata riarrangiata con grande cura dal leggendario Nobuo Uematsu, permettendovi di scegliere tra la versione originale e quella aggiornata. Il gameplay, invece, è stato migliorato con un'interfaccia utente modernizzata, opzioni di combattimento automatico e la possibilità di personalizzare i font per adattarli al vostro stile di gioco. Extra come il bestiario, la galleria di illustrazioni e il lettore musicale vi permetteranno di approfondire ancora di più l’esperienza di gioco.

Non perdete questa occasione per riscoprire un classico senza tempo o per avventurarvi per la prima volta nei mondi di Final Fantasy. Approfittate subito dell'offerta speciale sulla Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition a soli 63,28€. Disponibile solo per un periodo limitato, quindi affrettatevi: il vostro viaggio nel passato del gaming vi aspetta!