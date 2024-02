Rise of the Ronin: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Rise of the Ronin è l'ultima creazione nel genere degli action RPG da parte di Team Ninja e Koei Tecmo, che vi catapulterà nell'epoca emozionante del Giappone feudale, un'era segnata dall'influenza occidentale e dalla trasformazione dei samurai in ronin. Se state contando i giorni fino al 22 marzo per immergervi in questa esperienza di gioco, questo articolo è ciò che fa per voi, poiché vi forniremo un elenco dettagliato dei rivenditori presso i quali potrete effettuare il preordine al prezzo più vantaggioso!

Rise of the Ronin, chi dovrebbe acquistarlo?

Rise of the Ronin vi porterà direttamente nel cuore del Giappone del 1863, un'epoca di profonde turbolenze scatenate dall'arrivo delle cosiddette "navi nere" occidentali che hanno sovvertito l'ordine feudale secolare, gettando il paese in uno stato di profondo disordine. Nel ruolo di un ronin, un samurai senza signore, vi troverete a navigare le acque tumultuose di questo periodo storico, affrontando sfide monumentali per assicurarvi la sopravvivenza in un'epoca caratterizzata da cambiamenti radicali.

Armato di katana e arti marziali, dovrete affrontare una vasta gamma di avversari, muovendovi attraverso un Giappone vasto e intriso di storia. Questo contesto, ambientato nel XIX secolo, funge da sfondo mozzafiato a un periodo di intense trasformazioni e conflitti interni, offrendovi un tuffo autentico in una cultura e una storia affascinanti. Il gameplay dinamico vi sfiderà a duellare con nemici utilizzando un assortimento di armi e tecniche, esplorando un mondo aperto costellato di villaggi, boschi e castelli, alla scoperta di luoghi segreti e avventure senza pari.

Rise of the Ronin, dove preordinarlo al miglior prezzo