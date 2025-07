In occasione del 30° anniversario di Neon Genesis Evangelion, Tamashii Nations celebra una delle protagoniste più iconiche dell’intera saga con una nuova action figure dedicata a Rei Ayanami, tratta dalla tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion. La figure è stata presentata all’interno della linea SH Figuarts di Bandai e i preordini sono ufficialmente aperti.

Rei Ayanami - SH Figuarts

Il personaggio, noto per la sua natura introversa e riservata, viene proposto in una versione ispirata alla sua evoluzione nei film della tetralogia, dove Rei assume una personalità più attiva ed espressiva grazie al rapporto con Shinji Ikari e gli altri protagonisti. Bandai riesce a rappresentare al meglio queste sfumature emotive offrendo sei volti intercambiabili, in grado di restituire tutta la complessità del personaggio.

Alta 13,5 cm, la figure è realizzata in PVC e ABS, materiali che garantiscono resistenza e qualità costruttiva. La tuta da pilota dell’Entry Plug è stata scolpita con attenzione per riprodurne fedelmente i dettagli, mentre i numerosi snodi articolati assicurano un’elevata posabilità, frutto delle più recenti tecnologie sviluppate da Bandai per questa linea di prodotto.

All’interno della confezione, oltre al corpo principale, sono inclusi cinque paia di mani opzionali, una placca posteriore per coprire il foro di connessione al supporto e una base espositiva esagonale a tema. Un set completo pensato per soddisfare tanto i fan quanto i collezionisti più esigenti.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione della SH Figuarts di Rei Ayanami è prevista per novembre 2025 in Giappone, mentre il debutto sul mercato italiano è atteso per gennaio 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo per il mercato italiano sarà di 65,90 euro, in linea con gli standard qualitativi della linea SH Figuarts di Tamashii Nations.

Una proposta imperdibile per celebrare tre decenni di un’icona dell’animazione giapponese e un’occasione per arricchire la propria collezione con una delle figure più rappresentative dell’universo di Evangelion.