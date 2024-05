Razer Tartarus V2 in OFFERTA a SOLI 69€!

In cerca di un dispositivo originale che combina una tastiera gaming con un joypad? Scoprite sullo store di Amazon questa offerta inerente al Razer Tartarus V2! Oggi potete averlo a soli 68,99€, ribassato dal prezzo consigliato di 109,99€, con uno sconto dell'8% rispetto a quello più basso recente di 74,99€. Raddoppiate le vostre capacità ingame e portatevi a casa un dispositivo in grado di darvi grandi soddisfazioni!

Razer Tartarus V2, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Tartarus V2 è il compagno ideale per i gamer che cercano di migliorare la propria esperienza di gioco grazie a funzionalità avanzate e personalizzazione estrema. Con i suoi 32 tasti completamente programmabili, incluso un tastierino direzionale a 8 vie, si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di MMO, MOBA o qualsiasi genere che richieda una vasta gamma di comandi rapidi e personalizzati a portata di mano. L'innovativa membrana Mecha garantisce comfort e reattività, fondendo il tocco morbido di una membrana con la soddisfazione tattile dei tasti meccanici.

Ulteriore valore è aggiunto dalla retroilluminazione Razer Chroma, che consente di personalizzare il proprio setup con 16,8 milioni di colori e effetti luminosi, creando un'atmosfera immersiva e unica. L'ergonomia del dispositivo, con il suo poggiapolsi staccabile e regolabile, assicura confort anche durante le sessioni di gioco più lunghe, prevenendo l'affaticamento.

A un prezzo di 68,99€, Razer Tartarus V2 si presenta come una scelta ottimale per i giocatori che cercano una tastiera altamente personalizzabile e confortevole. Con la sua combinazione unica di design ergonomico, tasti programmabili e retroilluminazione personalizzabile, questo dispositivo è ideale sia per sessioni di gioco prolungate che per attività quotidiane, offrendo una versatilità e un controllo senza pari.

