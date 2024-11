Razer Leviathan V2: l'upgrade audio che il tuo setup merita, oggi a un PREZZO SHOCK! -32%

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la Razer Leviathan V2, disponibile a soli 189,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo precedente di 279,99€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

Razer Leviathan V2, chi dovrebbe acquistarlo?

La Razer Leviathan V2 è una soundbar progettata per i gamer che desiderano un audio di alta qualità. Dotata di due driver full-range, due radiatori passivi, due tweeter e un subwoofer esterno, offre una potenza complessiva di 65 Watt. Questa configurazione garantisce alti nitidi e bassi profondi, creando un'esperienza sonora coinvolgente per giochi, film e musica.

Una delle caratteristiche distintive della Leviathan V2 è la tecnologia THX Spatial Audio, che fornisce un audio surround 7.1 incredibilmente accurato. Questo consente una gamma sonora realistica e dettagliata, dando vita ai contenuti multimediali. Inoltre, la soundbar è compatta e può essere posizionata sotto il monitor, mantenendo la scrivania ordinata. I piedini in gomma rimovibili permettono di angolare la soundbar senza ostacolare l'audio.

La connettività è un altro punto di forza della Leviathan V2. Grazie al Bluetooth 5.2, è possibile ottenere una connessione stabile e a bassa latenza sia su PC che su dispositivi mobili. La tecnologia Razer Chroma RGB offre 18 zone di illuminazione personalizzabili, con infiniti schemi ed effetti dinamici in-game, aumentando l'immersione visiva. L'app mobile Razer e Razer Synapse permettono di regolare l'illuminazione RGB e le impostazioni audio, offrendo un'esperienza personalizzata.

Con l'attuale offerta su Amazon, Razer Leviathan V2 rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la propria postazione gaming con un sistema audio di qualità. Approfittate di questo sconto significativo per portare la vostra esperienza di gioco, visione di film e ascolto musicale a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon