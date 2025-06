Proof ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova statua in scala 1:7 dedicata a Ranze Etō, protagonista assoluta del manga Tokimeki Tonight, conosciuto in Italia con l’iconico titolo Batticuore Notturno – Ransie la Strega. Si tratta di un’opera che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di una generazione, grazie alla sua combinazione di elementi fantasy, romanticismo e commedia scolastica.

Ransie la Strega - Proof

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il manga, ideato e illustrato da Koi Ikeno, è stato pubblicato in Giappone da Shūeisha dal 1982 al 1994, per un totale di 30 volumi tankōbon. Nel 2000, l’autrice ha pubblicato un volume speciale dal titolo Tokimeki Tonight: Hoshi no Yukue, che conclude ufficialmente la storia. Il successo dell’opera ha portato, nello stesso 1982, alla realizzazione di una serie anime composta da 34 episodi, diretta da Hiroshi Sasagawa e animata dallo studio Group TAC. In Italia, l’anime è approdato nel corso degli anni Ottanta con il titolo Ransie la Strega, conquistando il pubblico televisivo grazie al suo stile unico e ai personaggi fuori dal comune.

Questa nuova statua realizzata da Proof rappresenta un autentico oggetto da collezione per appassionati e fan di lunga data. Ranze Etō viene proposta in una posa dinamica e aggraziata, che cattura tutta la vivacità e il fascino della protagonista. Il progetto è stato affidato al modellista Yue (Nii Kogyo), che ha curato con grande attenzione la scultura della figura, mentre le finiture e la colorazione sono opera di Pinpoint, garanzia di qualità nel settore. L’altezza complessiva è di circa 20 cm, e i materiali utilizzati sono PVC e ABS, selezionati per garantire resistenza e resa estetica elevata.

Il livello di dettaglio è sorprendente: dal volto espressivo di Ranze, ai capelli scolpiti con dinamismo, fino all’abbigliamento ricco di pieghe e sfumature cromatiche. Ogni elemento contribuisce a restituire fedelmente il character design originale della serie, offrendo un prodotto che si distingue per eleganza e fedeltà all’opera di partenza.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo indicativo della statua è di 200,00 euro. I preordini sono già disponibili anche per il mercato italiano grazie alla distribuzione ufficiale curata da Cosmic Group. La data di uscita prevista è fissata per il primo quadrimestre del 2026, offrendo così ai collezionisti un ampio margine di tempo per pianificare l’acquisto.