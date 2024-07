Questo monitor gaming LG oggi è SCONTATO di 100€!

State valutando l'acquisto di un nuovo monitor da gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco? Scoprite l'offerta dedicata al modello LG 32GS95UE UltraGear su Amazon, un monitor da gaming OLED da 32'' con tecnologia Ultra HD 3840x2180, sicurezza anti-sfarfallio e anti-riflesso e tempi di risposta impressionanti di 0.03ms. Compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz, garantendo un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Con un prezzo originale di 1499,99€, ora è disponibile con uno sconto di 100€ a soli 1399,99€.

LG 32GS95UE UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor LG 32GS95UE UltraGear si rivolge a chi cerca una profonda immersione nel mondo dei videogiochi, poiché in grado di offrire una risoluzione alta e performance eccezionali. Con una risoluzione Ultra HD 3840x2180 e un tempo di risposta incredibilmente basso di 0.03ms, è il monitor ideale per gli appassionati di videogiochi che pretendono la massima fluidità e un ottimo livello di dettaglio. Grazie alla compatibilità sia con NVIDIA G-Sync che con AMD FreeSync Premium a 240Hz, garantisce un'esperienza di gioco priva di interruzioni e tearing, essenziale per chi ama i giochi ad alta velocità.. Inoltre, la capacità di passare dalla risoluzione 4K a 240Hz a Full HD a 480Hz con un semplice pulsante lo rende incredibilmente versatile e in grado di soddisfare sia chi desidera la massima qualità dell'immagine, sia chi privilegia la rapidità di azione.

Gli utenti che hanno a cuore la qualità audio apprezzeranno la tecnologia Pixel Sound con DTS Virtual:X, che offre un suono fino a 7.1 canali emesso direttamente dallo schermo per un'immersione totale nel gioco. Il Game Optimizer e la Game Dashboard arricchiscono ulteriormente l'esperienza, permettendo una personalizzazione rapida e profonda delle impostazioni di gioco e delle prestazioni visive, dando ai giocatori un vantaggio nelle sessioni multiplayer.

Offerto a 1.399,99€ invece di 1.499,99€, LG 32GS95UE UltraGear rappresenta una scelta eccellente per i gamer che cercano la migliore qualità di immagine e un'esperienza di gioco immersiva e reattiva. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, come la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium e la funzionalità di ottimizzazione del gioco lo rendono particolarmente indicato per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità dei titoli più recenti.

