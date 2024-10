Questo monitor gaming ASUS TUF 27" è tutto ciò che un gamer competitivo desidera! 24% di SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming che elevi il vostro setup con una qualità d’immagine e una fluidità senza pari, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG27AQML1A da 27” pollici è ora disponibile a soli 349€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato di 459€. Un’occasione imperdibile per chi desidera un’esperienza di gioco professionale e immersiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

ASUS TUF Gaming VG27AQML1A, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming VG27AQML1A è un monitor QHD (2.560x1.440 pixel) da 27 pollici che offre una risoluzione ottimale per catturare ogni dettaglio visivo. La frequenza di aggiornamento overclockabile a 260 Hz garantisce un’esperienza di gioco ultra fluida, riducendo al minimo ogni ritardo visivo e rendendolo ideale per chi gioca a livelli competitivi o ama l’azione rapida. Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms (GTG) aiuta a eliminare il ghosting, garantendo transizioni nitide tra le immagini.

Questo monitor gaming utilizza la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), che permette l’uso simultaneo di ELMB e della frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Questo significa che il VG27AQML1A può eliminare sia il ghosting sia il tearing, offrendo immagini cristalline e un frame rate stabile anche durante le scene d’azione più intense.

Compatibile con FreeSync Premium e supportato da G-Sync e AdaptiveSync, questo monitor assicura un gameplay senza tearing. La frequenza di aggiornamento variabile viene abilitata automaticamente per evitare fenomeni di screen tearing, mantenendo la sincronia tra la GPU e il monitor e garantendo un’immersione completa.

Inoltre, il supporto HDR conforme a DisplayHDR 400 offre una gestione ottimale delle aree luminose e scure, per immagini con una gamma dinamica estesa. Il monitor è compatibile con HDR10, migliorando la qualità visiva sia nei giochi che nei contenuti multimediali.

Ora disponibile a 349€ su Amazon, questo monitor rappresenta un’opportunità unica per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: la combinazione di alta frequenza, HDR e tecnologie avanzate anti-ghosting e tearing rendono l’ASUS TUF Gaming VG27AQML1A una scelta vincente per ogni gamer.

