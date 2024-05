Mouse Logitech MX Master e tavoletta Wacom in sconto, è il kit perfetto per i creativi!

La combinazione perfetta per tutti i creativi che amano sbizzarrirsi al PC? Il bundle con il mouse wireless Logitech MX Master 3S e la tavoletta grafica Wacom One12, che è ora in offerta su Amazon a soli 359,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 459,59€. Questo set migliorerà il flusso di lavoro grazie alla precisione e al comfort ergonomico del mouse, offrendo al contempo un'esperienza di disegno naturale con la tavoletta grafica Wacom One12.

Bundle Logitech MX Master 3S + tavoletta grafica Wacom One12, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set con il mouse Logitech MX Master 3S e la tavoletta grafica Wacom One12 è ideale per professionisti e creativi che desiderano strumenti di alta qualità per arricchire la loro postazione di lavoro. Grazie alla compatibilità con vari device e sistemi operativi come Windows, Linux, Mac, Chromebook e Android, questo bundle offre la flessibilità e versatilità richieste in diversi ambiti lavorativi. È particolarmente adatto a chi lavora nel campo della grafica, del design o della programmazione, grazie alle avanzate funzionalità come lo scorrimento ultraveloce del mouse, la precisione del sensore a 8K DPI e l'esperienza di disegno naturale della tavoletta grafica.

Analizzando i due prodotti, il mouse garantisce un'esperienza silenziosa con sensori ad alta precisione da 8K DPI e tecnologia di scorrimento Magspeed per un'efficienza ineguagliabile su qualsiasi superficie. La Wacom One12, con la sua area attiva Full-HD da 11,6", offre un'esperienza di disegno naturale e intuitiva, grazie alla penna sensibile alla pressione da 4K, senza bisogno di batterie, e al riconoscimento dell'inclinazione che simula l'utilizzo della penna su carta. Inoltre, chi è attento all'impatto ambientale del proprio setup tecnologico sarà contento di sapere che il mouse Logitech MX Master 3S è realizzato con plastica riciclata post-consumo certificata "Carbon Neutral", rendendo questo set un'opzione sostenibile.

In sintesi, offerto a un prezzo competitivo di 359,99€ rispetto al prezzo originale di 459,59€, l'acquisto di questo bundle non solo garantisce un miglioramento significativo nell'efficienza e qualità del lavoro creativo, ma rappresenta anche una scelta più sostenibile grazie all'uso di materiali riciclati. Una gradita aggiunta, che ben si sposa alla sua versatilità, per permettervi di creare con anche un occhio attento all'ambiente.

