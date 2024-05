Speaker portatile impermeabile Sony a 119€ per feste SUPER!

Se state cercando una cassa Bluetooth portatile, oggi su Amazon potete trovare in offerta il modello Sony, lo speaker wireless più piccolo e portatile della gamma ULT POWER SOUND. Perfetto per chi desidera un suono potente con bassi profondi, senza compromettere la portabilità. Grazie alla protezione IP67, è impermeabile e resistente alla polvere, pronto per affrontare qualsiasi avventura. Originariamente disponibile a 134,40€, ora potete portarlo a casa al prezzo speciale di 119€ con uno sconto dell'11%.

Cassa Bluetooth Sony ULT FIELD 1, chi dovrebbe acquistarla?

Questa cassa Bluetooth Sony è stata progettata per soddisfare le esigenze degli appassionati della musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono, nemmeno in movimento. Ideale per chi ricerca bassi potenti e dettagli sonori eccezionali, senza dover trasportare dispositivi ingombranti e pesanti. Grazie alla sua compattezza e leggerezza, si adatta perfettamente a viaggi, escursioni e avventure all'aria aperta, offrendo anche una resistenza all'acqua, alla polvere e agli urti.

È consigliata a chi necessita di un dispositivo robusto e resistente agli imprevisti, ma che allo stesso tempo cerca un suono di alta qualità che si distingua nettamente dalla media delle casse portatili. È la compagna ideale per gli amanti della musica outdoor, per feste in spiaggia o semplicemente per chi desidera godersi la propria musica preferita in qualsiasi contesto, senza preoccupazioni. Grazie alla batteria con durata fino a 12 ore, la musica non si ferma mai, nemmeno durante le giornate più lunghe all'aperto o in movimento.

Al prezzo di 119€ invece di 134,40€, la cassa Bluetooth Sony ULT FIELD 1 è un acquisto consigliato per chi cerca un altoparlante robusto, dotato di una qualità sonora impressionante e di estrema portabilità. Se siete appassionati di musica e desiderate un suono potente ovunque vi troviate, questo altoparlante rappresenta la scelta ideale. La sua resistenza agli elementi e la durata della batteria lo rendono perfetto per qualsiasi avventura.

Vedi offerta su Amazon