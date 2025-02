Quanto conosci PS2? Mettiti alla prova nel quiz

Nelle scorse settimane, avete letteralmente amato il quiz in cui vi abbiamo messo alla prova, chiedendovi di rispondere correttamente a 25 piccoli quesiti sulla storia della prima PlayStation. Visti i vostri feedback, abbiamo deciso di riprovarci, e oggi siamo qui a lanciarvi il guanto di sfida a tema PlayStation 2.

L'amata console Sony è ancora oggi ricordata come quella di maggior successo di sempre, e sappiamo tutti che ospitò alcuni videogiochi davvero iconici. Ma ricordate davvero tutto ciò che la riguarda? Ricordate il momento dell'annuncio, quali sono i suoi giochi di maggiore successo, quali le caratteristiche tecniche?

Se pensate che la risposta a queste domande sia un sonoro sì, potete provare a dimostrarlo nel nostro quiz!

Ricordiamo però che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ogni domanda – in modo che non possiate provare a barare, cercando le risposte corrette online una volta letta la domanda.

Vai al quiz su PS2

Al termine dei 25 quesiti, vi spetterà un Trofeo in linea con i vostri risultati: sarà l'ennesimo Platino che aggiungerete alla vostra collezione, o siete troppo giovani per ricordare tutto di PS2 e dovete accontentarvi di un bronzo?

Vi ricordo che su SpazioGames potete trovare tantissimi quiz dedicati ai videogame: se avete già affrontato quello dedicato a PS1, provate anche quello dedicato a tutta la storia di PlayStation.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

