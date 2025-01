Quanto conosci Nintendo Switch? Mettiti alla prova con il quiz!

Sono giorni molto caldi per gli amanti del mondo Nintendo, che hanno finalmente assistito al reveal di Nintendo Switch 2. In attesa dell'arrivo della console di nuova generazione, il palcoscenico è però ancora tutto della prima Nintendo Switch, che è stata capace di ottenere un successo straordinario dopo il flop rappresentato invece da Wii U.

Abbiamo così deciso di celebrarla con un quiz a tema, nel quale dovete misurarvi con la vostra reale conoscenza di Switch: siete sicuri di conoscere la storia che l'ha portata a nascere? Sapete quali sono le sue caratteristiche uniche? E quali i giochi di maggior successo?

Se pensate di conoscere tutte le risposte a questi quesiti, potete provare a dimostrarlo nel nostro quiz!

Ricordiamo però che avete 20 secondi di tempo per rispondere a ciascuna domanda, quindi non fatevi venire in mente di provare a barare in qualche modo!

Vai al quiz su Nintendo Switch

Al termine dei 25 quesiti, vi spetterà un titolo che premierà il vostro risultato: siete a vostro agio nel mondo di Nintendo o sono più le botte virtuali che prendete di quelle che riuscite a dare?

Cogliamo anche l'occasione per ricordarvi che sulle pagine di SpazioGames potete già trovare tantissimi quiz in una sezione specifica: se siete amanti di Nintendo, di certo vi divertirete anche con quello (difficilissimo!) a tema The Legend of Zelda creato dal nostro esperto, Valentino.

Buon divertimento e in bocca al lupo!

Gli altri quiz di SpazioGames