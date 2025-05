Giugno sarà un mese importante per la storia dei videogiochi, considerando l'imminente debutto di Nintendo Switch 2, prossima console di una compagnia che di quella storia ha rappresentato una larghissima parte.

Così, in attesa di mettere le mani sulle prossime novità che ci porterà il futuro del gaming, abbiamo deciso di dedicare un nuovo quiz alla cultura generale sui videogiochi, per farvi divertire nel mettere alla prova le vostre conoscenze.

Vi ricordate delle console storiche? Conoscete gli autori dei videogiochi che hanno reso tali le loro saghe più leggendarie? E siete a conoscenze delle più diffuse tecnologie che si usano oggi per creare un gioco?

Se pensate che la risposta a tutti questi quesiti sia «sì», potete far seguire alle parole i fatti, misurandovi con il nostro quiz.

Gioca ora! 20 domande 20s per domanda Quanto ne sai sui videogiochi? Metti alla prova le tue conoscenze! 44 partecipazioni

Come di consueto, il quiz si compone di 20 domande – e per rispondere a ciascuna avete solo 20 secondi di tempo, quindi non provate a barare in nessun modo cercando le risposte corrette online!

Vi ricordiamo che da diversi mesi abbiamo lanciato un hub dedicato interamente ai nostri quiz, dovete potete divertirvi a mettere alla prova la vostra cultura su console, saghe e Storia.

Buon divertimento!

Gli altri quiz di SpazioGames