PS5 Pro è già IN OFFERTA a soli 700€!

Su eBay è disponibile una straordinaria offerta per PS5 Pro, la console che migliora l'esperienza di gioco grazie alla sua capacità di 2TB e il controllo in 4K, disponibile a soli 700€. Questa versione propone un'intensa esperienza di gioco a 60 fps, che rende l'azione più fluida e realistica. Inoltre, il design meno ingombrante rispetto alla versione precedente e l'introduzione di tecnologie all'avanguardia come il PSSR indicano una chiara prospettiva futura per la piattaforma PlayStation. Attivate il coupon in pagina e avrete la possibilità di ottenere uno sconto di 40€, che rende questa offerta ancora più vantaggiosa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 40€ durante il checkout

PS5 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

PS5 Pro si rivolge in particolare agli appassionati del gaming che non vogliono compromessi in termini di prestazioni e qualità grafica. Consigliato a chi cerca l'esperienza di gioco più immersiva possibile, questo modello è ideale per coloro che desiderano gioire della nitidezza visiva a 1440p e del gaming a 60 fps, anche nei titoli più esigenti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, è perfetta per l'utente che aspira a godere di una esperienza silenziosa senza rinunciare alla rapidità e all'immediatezza che caratterizzano le console di ultima generazione. PS5 Pro soddisfa le esigenze di un pubblico che vede nei dettagli grafici e nell'esperienza di gioco fluida la priorità assoluta.

Offre un'uscita video HDMI 1440p, che consente ai giocatori di godere di prestazioni visive nitide e una risoluzione nativa superiore fino a 4K. La console promette un'esperienza di gioco silenziosa e altamente reattiva, grazie a tecnologie avanzate come il PSSR per un futuro promettente nel gaming.

Offerta a 700,00€, PS5 Pro rappresenta l'apice della tecnologia di gioco attuale, con prestazioni grafiche elevate a 60 fps e una miglioria significativa nella qualità visiva rispetto ai modelli precedenti.

