Protezione totale online: scopri come blindare i tuoi dati con NordVPN! -71%

Grazie ai suoi piani Standard, Plus e Complete, NordVPN si conferma come una delle soluzioni più affidabili per la sicurezza online, combinando protezione della privacy e versatilità. Ogni pacchetto offre vantaggi distinti, così potete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. Ad esempio, il piano Standard, disponibile a soli 3,09€ al mese (con abbonamento biennale), include tutte le funzionalità di base, come l'accesso ai server VPN in oltre 60 paesi e la protezione contro i malware. Se cercate di più, il piano Plus offre in aggiunta un password manager integrato e uno scanner per le violazioni dei dati, ideale per proteggere le vostre credenziali.

Il piano Complete, invece, rappresenta la soluzione definitiva, includendo 1 TB di archiviazione cloud crittografata con NordLocker, perfetto per conservare in sicurezza documenti e file sensibili. Questa funzionalità rende il piano particolarmente adatto ai professionisti che viaggiano o lavorano in remoto, assicurando che i vostri dati rimangano sempre al sicuro e accessibili da qualsiasi dispositivo.

Nord VPN, perché abbonarsi?

Scegliere il piano Plus o Complete non solo eleva la vostra protezione, ma vi garantisce accesso a strumenti di sicurezza avanzati. Oltre al password manager, il Data Breach Scanner vi avvisa immediatamente in caso di esposizione dei vostri dati a violazioni di sicurezza, permettendovi di intervenire tempestivamente. In più, la Threat Protection Pro blocca siti web pericolosi e annunci fastidiosi, migliorando la vostra esperienza di navigazione.

La critografia avanzata protegge non solo le vostre attività online, ma anche i vostri file più preziosi, rendendo NordVPN una scelta eccellente per chi vuole una protezione completa. Con piani a partire da soli 3,09€ al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni, è il momento giusto per sfruttare queste offerte e migliorare la vostra sicurezza online

NordVPN dimostra il suo impegno nella protezione digitale attraverso tecnologie all'avanguardia e offerte irresistibili. È la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e risparmio, e con la promozione attuale, è un’opportunità da non perdere per migliorare la propria privacy e sicurezza online.

