Lanciato nel 1987 con l’iconico Predator diretto da John McTiernan e interpretato da Arnold Schwarzenegger, il franchise di Predator è diventato uno dei pilastri della fantascienza d’azione. La saga ruota attorno a una razza aliena, chiamata Yautja, che visita la Terra (e altri pianeti) per cacciare gli esseri umani come trofei. Con la sua fusione di horror, azione e fantascienza, Predator ha saputo distinguersi per atmosfere tese, creature spaventose e combattimenti brutali. Il design dell’alieno, opera di Stan Winston, è diventato iconico, influenzando numerosi film, videogiochi e fumetti.

Nonostante alti e bassi tra sequel e spin-off, come gli sfortunati Alien vs. Predator, il franchise ha continuato ad evolversi prima con l'ottimo Prey (2022), apprezzato da critica e pubblico, e ora sta per tornare su Disney Plus con il film antologico animato Predator: Killer of Killers che sarà disponibile dal 6 giugno sulla piattaforma streaming.

Tutti i film del franchise di Predator sono disponibili in streaming su Disney Plus, ecco quindi come orientarsi per rivedere tutti i film della saga in ordine cronologico o se preferite in ordine di uscita.

Abbonati adesso a Disney+ a partire da 5,99€

Predator: ordine di uscita dei film

Predator , uscito nei cinema nel 1987 e diretto da John McTiernan

, uscito nei cinema nel 1987 e diretto da John McTiernan Predator 2 , uscito nei cinema nel 1990 e diretto da Stephen Hopkins

, uscito nei cinema nel 1990 e diretto da Stephen Hopkins Alien vs. Predator uscito nei cinema nel 2004 e diretto da Paul W. S. Anderson

uscito nei cinema nel 2004 e diretto da Paul W. S. Anderson Alien vs. Predator 2 uscito nei cinema nel 2004 e diretto dai fratelli Strause

uscito nei cinema nel 2004 e diretto dai fratelli Strause Predators , uscito nei cinema nel 2010 e diretto da Nimród Antal

, uscito nei cinema nel 2010 e diretto da Nimród Antal The Predator uscito nei cinema nel 2018 e diretto da Shane Black

uscito nei cinema nel 2018 e diretto da Shane Black Prey uscito in streaming su Disney Plus nel 2022 e diretto da Dan Trachtenberg

uscito in streaming su Disney Plus nel 2022 e diretto da Dan Trachtenberg Predator: Killer of Killers dal 6 giugno su Disney Plus è diretto da Dan Trachtenberg con Josh Wassung, dello studio di animazione The Third Floor, in veste di co-regista

Predator: ordine cronologico dei film secondo la timeline narrativa

Predator: Killer of Killers - le prime due storie ambientate in epoca vichinga e nel Giappone feudale

- le prime due storie ambientate in epoca vichinga e nel Giappone feudale Prey ambientato nel 1719 nell'America dei nativi americani

ambientato nel 1719 nell'America dei nativi americani Predator: Killer of Killers - la terza storia ambientata durante la II Guerra Mondiale

- la terza storia ambientata durante la II Guerra Mondiale Predator ambientato dopo la guerra del Vietnam negli anni '80 nella giungla del Sud America

ambientato dopo la guerra del Vietnam negli anni '80 nella giungla del Sud America Predator 2 è ambientato nel 1997 a Los Angeles

è ambientato nel 1997 a Los Angeles Alien vs. Predator ambientato nell'anno in cui è uscito in una isola vicino la costa Antartica

ambientato nell'anno in cui è uscito in una isola vicino la costa Antartica Alien vs. Predator 2 ambientato nell'anno in cui è uscito in un'area popolata del Colorado

ambientato nell'anno in cui è uscito in un'area popolata del Colorado Predators ambientato nel 2010 in un pianeta alieno

ambientato nel 2010 in un pianeta alieno The Predator ambientato nel 2018 ancora una vota sulla Terra, negli Stati Uniti d'America

Predato: guida ai film con trama e curiosità

Predator

Una squadra d'élite viene mandata in una giungla sudamericana per una missione di salvataggio, ma si ritrova a essere preda di un cacciatore alieno invisibile.

Curiosità:

Il primo design del Predator era molto diverso e interpretato da Jean-Claude Van Damme.

Il celebre ruggito del Predator fu creato mescolando suoni di leoni e tigri.

Predator 2

Ambientato in una Los Angeles futuristica e violenta, un poliziotto scopre che un misterioso assassino è in realtà un Predator in caccia.

Curiosità:

Primo film a introdurre il concetto di Predator come razza con un codice d’onore.

Celebre la scena finale con il teschio di uno xenomorfo tra i trofei.

Alien vs. Predator

Una spedizione in Antartide scopre una piramide sotterranea dove Predator e Xenomorfi si scontrano, con gli umani nel mezzo.

Curiosità:

Diretto da Paul W.S. Anderson, regista del franchise cinematografico Resident Evil

Il film si ispira ai fumetti crossover della Dark Horse Comics.

Aliens vs. Predator: Requiem

Un ibrido alieno-predator si schianta su una cittadina americana, scatenando una battaglia tra specie aliene con i civili intrappolati.

Curiosità:

Film molto criticato per la fotografia scura e la trama confusa.

È il più violento e horror della saga.

Predators

Un gruppo di mercenari e criminali si risveglia su un pianeta alieno: sono prede di una nuova razza di Predator più letale.

Curiosità:

Prodotto da Robert Rodriguez.

I “Super Predator” introducono una sottospecie più evoluta e brutale.

The Predator

Un ex soldato scopre che il governo sta conducendo esperimenti sui Predator. Intanto una nuova versione geneticamente modificata arriva sulla Terra.

Curiosità:

Diretto da Shane Black, presente come attore nel primo film.

Include easter egg e continuità con i film precedenti, ma è stato criticato per la trama confusa.

Prey

Una giovane guerriera Comanche del 1719 affronta un Predator in uno scontro combattuto tra astuzia e tecnologia aliena avanzata.

Curiosità:

Diretto da Dan Trachtenberg che ha diretto il cult Cloverfield

Primo film della saga con protagonista femminile assoluta e girato anche in lingua comanche.

Ha ricevuto ampi consensi per regia, atmosfera e approccio innovativo.

Predator: Killer of Killers

Il film animato originale d’azione e avventura targato 20th Century Studios è ambientato nell’universo di Predator. La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza.