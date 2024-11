Porta la qualità visiva al massimo con questo monitor gaming LG, oggi SCONTATISSIMO!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Date un'occhiata a questa fantastica offerta su Amazon sul monitor LG UltraGear 27GS85Q, ora disponibile a un prezzo imperdibile di 299,99€, rispetto al prezzo originale di 349,99€, godendo così di uno sconto del 14%. Questo monitor gaming UltraGear da 27" vanta una tecnologia Nano IPS QHD (2560x1440) con un refresh rate di 200Hz (O/C) e un tempo di risposta di 1ms (GtG), che garantiscono una fluidità di gioco senza precedenti. Grazie al supporto G-Sync Compatible, AMD FreeSync, e HDR 400, unito a una copertura al 98% della gamma colore DCI-P3, LG 27GS85Q offre un’esperienza visiva senza eguali. Potenziate il vostro gaming con funzioni dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync e contatore di FPS, il tutto arricchito da un design accattivante e una base regolabile.

LG UltraGear 27GS85Q, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 27GS85Q si rivela una scelta impeccabile per gli appassionati di gaming che cercano non solo prestazioni di alto livello ma anche un'esperienza visiva superlativa. È particolarmente consigliato per i giocatori che desiderano avere il vantaggio competitivo offerto da un refresh rate di 200Hz e un tempo di risposta di 1ms, caratteristiche che riducono al minimo il ritardo dell'input e rendono ogni movimento sullo schermo estremamente fluido e privo di sfocature. Questo monitor è altresì ideale per coloro che danno valore alla qualità delle immagini: grazie alla tecnologia Nano IPS e alla risoluzione QHD supportata da HDR 400, offre colori più ricchi e immagini realistiche, permettendo una completa immersione nel gioco.

Al di là delle sue incredibili specifiche tecniche, LG 27GS85Q soddisfa anche coloro che cercano una postazione di gioco esteticamente accattivante e ergonomicamente avanzata. Il design senza cornici su tre lati massimizza l'immersione visiva, mentre le opzioni di regolazione della base consentono agli utenti di trovare la posizione più confortevole per lunghe sessioni di gioco, riducendo il rischio di fastidi o dolori. Con G-SYNC, FreeSync e AdaptiveSync, garantisce un'esperienza di gioco priva di interruzioni, ideale per titoli ad alta velocità e graficamente impegnativi.

Offerto al prezzo promozionale di 299,99€, rispetto ai 349,99€ originali, LG 27GS85Q rappresenta una scelta eccellente per i gamer che cercano una qualità superiore e prestazioni elevate. La combinazione di tecnologie avanzate e design ottimizzato per il gaming lo rendono un acquisto consigliato per migliorare la propria esperienza di gioco e immergersi completamente in ogni partita.

Vedi offerta su Amazon