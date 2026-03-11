Lo XIAOMI POCO C85 è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile! Questo smartphone da 8+256GB offre un display da 6,9" a 120Hz, una doppia fotocamera AI da 50MP e una batteria da 6000mAh, il tutto in un design sottile ed elegante. Grazie al processore MediaTek Helio G81-Ultra, le prestazioni sono fluide e reattive. Approfittate dello sconto del 33%: solo 113,90€ invece di 169,90€!

POCO C85, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo XIAOMI POCO C85 è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo completo e affidabile a un prezzo accessibile. È consigliato a studenti, giovani professionisti e utenti quotidiani che necessitano di un telefono capace di accompagnarli per tutta la giornata senza preoccupazioni di autonomia. Grazie alla batteria da 6000mAh e al processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, soddisfa perfettamente le esigenze di chi usa intensamente app, social network e videogiochi, garantendo fluidità e reattività costante.

Il display da 6,9" con frequenza di aggiornamento a 120Hz lo rende perfetto per gli appassionati di contenuti video e gaming, che potranno godere di un'esperienza visiva coinvolgente e nitida. La doppia fotocamera AI da 50MP soddisfa chi ama immortalare momenti speciali con scatti di qualità professionale. Con 8GB di RAM e 256GB di storage, risponde alle necessità di chi gestisce molti file e applicazioni. A soli 113,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'occasione straordinaria per chi vuole il massimo senza spendere troppo.

XIAOMI POCO C85 è uno smartphone con display da 6,9" a 120Hz, processore MediaTek Helio G81-Ultra octa-core, 8+256GB di memoria, doppia fotocamera AI da 50MP e una batteria da 6000mAh in un design sottile da 7,99mm.

