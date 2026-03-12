Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Philips 75PUS7810, lo Smart TV 4K LED da 75 pollici dotato di piattaforma Titan OS, motore Pixel Precise Ultra HD e audio Dolby Atmos. Compatibile con Alexa e Google Voice Assistant, offre un'esperienza visiva e sonora davvero immersiva. Ora disponibile a soli 603,00€ con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 899,00€.

Philips 75PUS7810, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips 75PUS7810 è il televisore ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera sala cinematografica domestica. Con un display da 75 pollici e risoluzione 4K Ultra HD, si rivolge agli appassionati di cinema, serie TV e sport che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità visiva. Il motore Pixel Precise Ultra HD e il supporto HDR10 garantiscono immagini nitidissime, colori brillanti e contrasti profondi, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

Questo smart TV è consigliato anche a chi vuole un ecosistema domestico connesso e intuitivo: grazie alla piattaforma Titan OS e alla compatibilità con Alexa e Google Voice Assistant, la navigazione tra i contenuti dei principali servizi di streaming diventa semplice e immediata. Il sistema audio Dolby Atmos avvolge completamente lo spettatore, rendendo questo televisore perfetto per chi ama vivere ogni scena con un coinvolgimento totale. A un prezzo scontato del 33%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole qualità premium a un costo accessibile.

Il Philips 75PUS7810 è una Smart TV 4K LED da 75 pollici dotata di piattaforma Titan OS, motore Pixel Precise Ultra HD e supporto HDR10 per immagini nitide e colori vividi. Il suono Dolby Atmos garantisce un'esperienza audio immersiva, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant semplifica il controllo vocale.

