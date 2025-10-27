In occasione della sua partecipazione alla edizione di Lucca Comics & Games 2025, in collaborazione con Neri Pozza Editore, abbiamo incontrato Éric Fouassier, autore francese tra le voci più raffinate del thriller storico europeo. In Italia presenta in anteprima "Il canto del male", quarto volume della saga de L’Ufficio degli Affari Occulti, un’opera che intreccia indagine, esoterismo e introspezione psicologica, portando il lettore nella Parigi del XIX secolo, dove scienza e superstizione si scontrano in un equilibrio sottile e inquietante.

Chi è Éric Fouassier

Nato nel 1963 a Versailles, Éric Fouassier è uno scrittore, farmacista e docente universitario francese. Dopo aver conseguito un dottorato in farmacia e una laurea in diritto sanitario, ha insegnato all’Université Paris-Saclay, mantenendo sempre vivo l’interesse per la storia della medicina e della farmacia. Parallelamente alla carriera accademica, Fouassier ha coltivato una forte passione per la scrittura, che lo ha portato a pubblicare numerosi racconti, romanzi psicologici e polar storici.

Prodotto in caricamento

Il grande successo arriva con la serie de L’Ufficio degli Affari Occulti (Le Bureau des affaires occultes), tradotta in diverse lingue e accolta con entusiasmo dalla critica. Ambientata nella Parigi post-napoleonica, la saga fonde rigore storico, elementi esoterici e tensione narrativa, dando vita a un mondo in cui il confine tra la ragione e il mistero è sempre incerto. Il protagonista, Valentin Verne, è un giovane chimico e medico al servizio della polizia, diviso tra il desiderio di verità scientifica e l’attrazione per l’occulto.

Oltre a scrivere sotto il suo nome, Fouassier ha pubblicato anche con lo pseudonimo Yves Magne, dedicandosi a romanzi di introspezione psicologica e noir contemporaneo. La sua prosa si distingue per l’equilibrio tra precisione documentaria e sensibilità letteraria, capace di far dialogare la razionalità del ricercatore con l’immaginazione del narratore.

Dove incontrare Éric Fouassier a Lucca Comics & Games 2025

Durante Lucca Comics & Games 2025, il pubblico italiano avrà numerose occasioni per incontrare Éric Fouassier, assistere alle sue presentazioni e ottenere una copia autografata dei suoi romanzi.

Incontro – “Tra mistero e occulto: Il canto del male di Éric Fouassier”

Giovedì 31 ottobre dalle 15:30 – 16:30 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca (Padiglione Si7)



Un evento dedicato al cuore della sua narrativa, dove Fouassier accompagnerà il pubblico nel mondo de L’Ufficio degli Affari Occulti. Tra storia, simbolismo e suggestioni oscure, l’autore analizzerà il rapporto tra razionalità e forze invisibili, dialogando con i lettori sulle origini del male e sul fascino eterno dell’occulto.

Prodotto in caricamento

Sessioni di firmacopie presso Neri Pozza

Tutti gli appuntamenti si terranno presso lo stand Neri Pozza, situato nel Padiglione San Martino (Piazza San Martino).

Giovedì 31 ottobre – ore 11:00 → 13:00

Prima sessione di firme mattutina con incontro informale e possibilità di foto con l’autore.

Giovedì 31 ottobre – ore 16:45 → 18:45

Seconda sessione pomeridiana, subito dopo l’evento dedicato a Il canto del male.

Venerdì 1 novembre – ore 10:00 → 12:00

Ultima occasione per incontrare Fouassier, acquistare i volumi della saga e ricevere una dedica personalizzata.

Con il suo carisma e la sua capacità di fondere verità storica e tensione narrativa, Éric Fouassier promette di essere uno degli ospiti internazionali più affascinanti di questa edizione di Lucca Comics & Games. Un autore che, tra scienza, fede e mistero, continua a svelare le ombre più profonde dell’animo umano.