In occasione della sua partecipazione alla edizione di Lucca Comics & Games 2025, in collaborazione con Neri Pozza Editore, abbiamo incontrato Éric Fouassier, autore francese tra le voci più raffinate del thriller storico europeo. In Italia presenta in anteprima "Il canto del male", quarto volume della saga de L’Ufficio degli Affari Occulti, un’opera che intreccia indagine, esoterismo e introspezione psicologica, portando il lettore nella Parigi del XIX secolo, dove scienza e superstizione si scontrano in un equilibrio sottile e inquietante.
Chi è Éric Fouassier
Nato nel 1963 a Versailles, Éric Fouassier è uno scrittore, farmacista e docente universitario francese. Dopo aver conseguito un dottorato in farmacia e una laurea in diritto sanitario, ha insegnato all’Université Paris-Saclay, mantenendo sempre vivo l’interesse per la storia della medicina e della farmacia. Parallelamente alla carriera accademica, Fouassier ha coltivato una forte passione per la scrittura, che lo ha portato a pubblicare numerosi racconti, romanzi psicologici e polar storici.
Il grande successo arriva con la serie de L’Ufficio degli Affari Occulti (Le Bureau des affaires occultes), tradotta in diverse lingue e accolta con entusiasmo dalla critica. Ambientata nella Parigi post-napoleonica, la saga fonde rigore storico, elementi esoterici e tensione narrativa, dando vita a un mondo in cui il confine tra la ragione e il mistero è sempre incerto. Il protagonista, Valentin Verne, è un giovane chimico e medico al servizio della polizia, diviso tra il desiderio di verità scientifica e l’attrazione per l’occulto.
Oltre a scrivere sotto il suo nome, Fouassier ha pubblicato anche con lo pseudonimo Yves Magne, dedicandosi a romanzi di introspezione psicologica e noir contemporaneo. La sua prosa si distingue per l’equilibrio tra precisione documentaria e sensibilità letteraria, capace di far dialogare la razionalità del ricercatore con l’immaginazione del narratore.
Dove incontrare Éric Fouassier a Lucca Comics & Games 2025
Durante Lucca Comics & Games 2025, il pubblico italiano avrà numerose occasioni per incontrare Éric Fouassier, assistere alle sue presentazioni e ottenere una copia autografata dei suoi romanzi.
Incontro – “Tra mistero e occulto: Il canto del male di Éric Fouassier”
Giovedì 31 ottobre dalle 15:30 – 16:30 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca (Padiglione Si7)
Un evento dedicato al cuore della sua narrativa, dove Fouassier accompagnerà il pubblico nel mondo de L’Ufficio degli Affari Occulti. Tra storia, simbolismo e suggestioni oscure, l’autore analizzerà il rapporto tra razionalità e forze invisibili, dialogando con i lettori sulle origini del male e sul fascino eterno dell’occulto.
Sessioni di firmacopie presso Neri Pozza
Tutti gli appuntamenti si terranno presso lo stand Neri Pozza, situato nel Padiglione San Martino (Piazza San Martino).
Giovedì 31 ottobre – ore 11:00 → 13:00
Prima sessione di firme mattutina con incontro informale e possibilità di foto con l’autore.
Giovedì 31 ottobre – ore 16:45 → 18:45
Seconda sessione pomeridiana, subito dopo l’evento dedicato a Il canto del male.
Venerdì 1 novembre – ore 10:00 → 12:00
Ultima occasione per incontrare Fouassier, acquistare i volumi della saga e ricevere una dedica personalizzata.
Con il suo carisma e la sua capacità di fondere verità storica e tensione narrativa, Éric Fouassier promette di essere uno degli ospiti internazionali più affascinanti di questa edizione di Lucca Comics & Games. Un autore che, tra scienza, fede e mistero, continua a svelare le ombre più profonde dell’animo umano.
Nella serie del Bureau des affaires occultes, i lettori italiani sono conquistati dagli stessi aspetti dei lettori francesi? Inoltre, quando si ha, come me, una serie con eroi ricorrenti, i lettori si affezionano ai personaggi e immaginano come dovrebbe proseguire la loro storia. È interessante conoscere queste aspettative, sia per soddisfarle sia, al contrario, per divertirsi a sovvertirle nei volumi successivi.
Avevo in mente la traiettoria generale che volevo far seguire a Valentin Vernet e ad Aglaé Marceau. Non sapevo, però, quanti libri sarebbero serviti per chiuderla. Ora la cosa si sta delineando: probabilmente saranno 8 e, in ogni caso, non più di 10
Prima di ogni nuova indagine, dedico 3 mesi alla documentazione sul tema specifico del nuovo romanzo. Solo dopo, per 1 o 2 mesi, costruisco la trama e preparo un primo scheletro dei capitoli. Seguono poi circa 7 mesi di scrittura
Bernard Werber un giorno mi ha detto: «Sai, Eric, è così raro trovare il proprio pubblico, così aleatorio incontrare il successo, che quando hai questa fortuna devi resistere alla tentazione di dimostrare che sai scrivere di tutto». Perciò, per ora, mi attengo al polar storico, che mi ha permesso di raggiungere un pubblico molto vasto. E va bene così: lo adoro
Infine, mi offriva l’occasione di affidare la direzione dell’indagine parigina ad Aglaé, che ne esce particolarmente valorizzata. I capitoli ambientati in Vandea si alternano così con quelli parigini lungo una doppia trama ricca di colpi di scena
È spesso il consiglio che do agli esordienti che non riescono a portare a termine il primo manoscritto: non fidatevi delle vostre sensazioni immediate. Andate avanti, scrivete a ogni costo per arrivare all’ultima pagina. Farete il punto solo alla fine
Ora mi piacerebbe che l’universo fosse declinato anche sullo schermo. È un’attesa condivisa da molti lettori. Una casa di produzione ha opzionato i diritti dei romanzi con l’idea di farne una serie TV. Dalla pubblicazione del primo volume, l’opzione è stata rinnovata ogni anno, ma questi progetti audiovisivi richiedono tempi estremamente lunghi per concretizzarsi