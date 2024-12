Offerte Humble’s Jingle Jangle: fino al 25 dicembre potete ottenere SEI MESI DI SCONTI!

Le feste sono arrivate in anticipo su Humble Bundle, e quest’anno gli sconti sono più generosi che mai! Se siete alla ricerca di un regalo speciale per voi stessi o per un amico gamer, questa offerta fa al caso vostro. Iscrivendovi a un abbonamento mensile Humble Choice, potrete approfittare di uno sconto del 33% per 6 mesi consecutivi. È un’opportunità unica per ottenere metà anno di giochi straordinari a soli 49€!

L’offerta è valida solo per nuovi iscritti, per chi ha messo in pausa l’abbonamento o per chi lo ha cancellato in passato. E non c’è da aspettare: una volta attivata, la promozione vi consente di accedere a giochi fantastici ogni mese, scegliendo tra titoli di alta qualità curati da esperti del settore. Con un costo mensile di soli 8€, scoprirete un valore incredibile a un prezzo imbattibile.

Humble Choice è perfetto per chi ama esplorare nuove esperienze di gioco, dagli indie più acclamati alle produzioni di grandi studi. Inoltre, una parte dei proventi va in beneficenza, rendendo questo abbonamento un modo per divertirvi e fare del bene al tempo stesso.

Ma attenzione: questa promozione è disponibile solo fino alle 23:59 del 25 dicembre 2024 (fuso orario del Pacifico). Per attivarla, è sufficiente utilizzare il codice promozionale DEC24 durante l’iscrizione.

Non perdete l’occasione di rendere il vostro Natale ancora più speciale con Humble Bundle. Lasciatevi trasportare dall’atmosfera festiva e regalatevi mesi di divertimento a un prezzo incredibile. Iscrivetevi subito e iniziate a scoprire i migliori giochi di sempre, il tutto mentre festeggiate in grande stile!