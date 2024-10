Offerta imperdibile per un suono coinvolgente e divertimento continuo!

In cerca di una cassa Bluetooth portatile? Amazon propone oggi lo speaker Ortizan X10, impermeabile IPX7 e con 30 ore di autonomia. Questo dispositivo vanta 3 effetti sonori stereo Hi-Fi per bassi profondi e un suono coinvolgente. Oltre alla funzione vivavoce e microfono, supporta connessioni AUX e TF. Ideale per qualsiasi situazione, è offerto al prezzo di 28,49€, rispetto al prezzo originale di 29,99€, permettendovi di risparmiare un 5%. In più, c'è un coupon in pagina che vi concede uno sconto extra di 10€ arrivando al costo di 18,49€. Non perdete l'opportunità di portarvi a casa questo speaker avanzato a un prezzo ancora più vantaggioso!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 7 ottobre, salvo esaurimento.

Speaker Ortizan X10, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Ortizan X10 è pensato per chi non si ferma mai, sempre in cerca di una colonna sonora in ogni momento della giornata. Se vi piace trascorrere il tempo all'aperto, campeggiare o fare festa con gli amici, la sua resistenza all'acqua IPX7 lo rende il compagno ideale per ogni avventura, indipendentemente dalle condizioni meteo. Adatto a chi desidera un dispositivo che offra fino a 30 ore di autonomia per non restare mai senza musica, permette di godere delle vostre playlist preferite da mattina a notte fonda senza la preoccupazione di doverlo ricaricare frequentemente.

Offre alti nitidi e medi dettagliati senza distorsioni a qualsiasi volume, merito di un avanzato processore di segnale digitale. Per gli amanti della qualità audio e degli effetti luminosi, lo speaker Ortizan X10 con il suo suono coinvolgente a 360° garantisce bassi profondi e un'esperienza sonora di alta qualità. Le luci RGB integrare offrono un'atmosfera da concerto privato direttamente a casa vostra. È l'opzione giusta per chi cerca non solo un ottimo sound, ma anche uno speaker in grado di creare un'atmosfera speciale con giochi di luce che seguono il ritmo della musica. Con il suo prezzo di oggi, rappresenta una soluzione accessibile per aggiungere un tocco di magia alle vostre serate o le vostre escursioni all'aperto.

Al prezzo di 18,49€ grazie a sconto e coupon, lo speaker Ortizan X10 offre un'esperienza audiovisiva di alta qualità, con una resistenza all'acqua superiore e una durata della batteria senza precedenti. Grazie al suo design portatile e alle sue caratteristiche innovative, è il compagno perfetto per ogni occasione, dall'escursione all'aperto alla festa in casa. Se cercate uno speaker con qualità audio eccellente, resistenza agli elementi e autonomia estesa, l'Ortizan X10 rappresenta una scelta ideale.

Vedi offerta su Amazon