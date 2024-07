Offerta anticipata Prime Day: 2 Echo Dot a soli 52€ ma solo per pochi giorni!

Se state cercando di arricchire la vostra casa con tecnologia all'avanguardia, non perdete questa straordinaria offerta di Amazon. Grazie al codice sconto "ECHODOT", potete acquistare due Echo Dot a soli 51,98€. Questa offerta esclusiva anticipata per il Prime Day 2024 termina il 15 luglio alle 08:59, quindi affrettatevi!

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), chi dovrebbe acquistarlo?

L'Echo Dot è conosciuto per il suo suono ricco e avvolgente, offrendo un’esperienza audio migliorata con voci più nitide e bassi più profondi, per un’esperienza Echo Dot immersiva. Questo dispositivo non è solo un altoparlante intelligente, ma un vero e proprio centro di intrattenimento. Potete ascoltare musica, audiolibri e podcast da servizi come Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molti altri, sia tramite wi-fi che Bluetooth. Immaginate la comodità di avere tutta la vostra musica e i vostri podcast preferiti a portata di voce, senza dover cercare il vostro dispositivo mobile.

Ma non è tutto. L'Echo Dot è felice di aiutarvi in molteplici modi. Potete chiedere ad Alexa di darvi le previsioni del tempo, impostare timer, rispondere alle vostre domande o persino raccontarvi barzellette. Questo dispositivo rende la vostra casa intelligente sempre più semplice da gestire. Con l'Echo Dot, potete controllare i dispositivi per smart home compatibili con la vostra voce o impostare routine per azioni basate sulla temperatura. Ad esempio, potete accendere le luci quando entriate in una stanza o regolare il termostato senza alzarvi dal divano.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l'impegno di Amazon verso la sostenibilità. Il 99% dell’imballaggio dell’Echo Dot proviene da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti riciclate. Inoltre, il 95% del tessuto impiegato deriva da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica utilizzata è riciclata post-consumo. Acquistare un Echo Dot significa anche fare una scelta consapevole per l’ambiente. Non lasciatevi sfuggire questa offerta incredibile. Due Echo Dot a soli 51,98€, utilizzando il codice sconto "ECHODOT", è un’opportunità imperdibile per migliorare la vostra casa con un dispositivo intelligente e versatile.

