Non perdere l'occasione: smart TV Samsung Neo QLED 43" in offerta speciale per il Black Friday!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, e tra le offerte più allettanti spicca la smart TV Samsung QE43QN90DATXZT, disponibile a soli 749,97€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo consigliato di 1.299€. Questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico con una TV di alta qualità.

Samsung QE43QN90DATXZT, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung QE43QN90DATXZT è una smart TV da 43 pollici che utilizza la tecnologia Neo QLED 4K, garantendo immagini nitide e colori vividi. Il processore NQ4 AI Gen2 ottimizza la qualità visiva, offrendo sfumature di colore realistiche. Il design NeoSlim conferisce al televisore un aspetto elegante e ultrasottile, trasformandolo in un elemento di arredo raffinato.

La tecnologia Quantum Matrix, basata su Mini LED, assicura contrasti ultra definiti e immagini più vivide. Per gli appassionati di gaming, la funzione Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva. L'audio è altrettanto impressionante grazie alla tecnologia OTS+, che fornisce un suono dinamico e realistico, permettendo di vivere ogni scena a 360°. La funzione Q-Symphony consente una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore, mentre l'Adaptive Sound Pro garantisce un suono autentico e fedele alle intenzioni dell'artista.

Samsung QE43QN90DATXZT è dotato di Gaming Hub, che permette di accedere ai giochi in modo facile e veloce, e di Smart Hub, che organizza contenuti come film, giochi e programmi in un unico posto. Inoltre, la funzionalità SmartThings consente di controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV. L'integrazione con assistenti vocali come Alexa, Bixby e Google Assistant offre un controllo vocale semplice e intuitivo.

Con uno sconto del 42%, Samsung QE43QN90DATXZT rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un televisore all'avanguardia a un prezzo competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione durante la settimana del Black Friday su Amazon.

