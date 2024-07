MSI Prime Day 2024: i migliori notebook gaming a prezzi super

L'Amazon Prime Day è l'occasione giusta per dare una svolta alla vostra esperienza videoludica e portare a casa uno dei notebook gaming di MSI, proposti a un prezzo speciale.

Quest'anno, infatti, il noto produttore ha lanciato una serie di offerte molto interessanti, che consentono anche a chi non cerca specifiche da top di gamma assoluto (per quelle, fate riferimento alla segnalazione di Tom's Hardware) di portarsi a casa un notebook ad alte prestazioni, a un prezzo da non farsi sfuggire.

Abbiamo passato in rassegna le offerte e siamo qui per segnalarvi le migliori.

Offerte MSI Prime Day 2024: i migliori notebook gaming

MSI Pulse 17 AI

L'offerta più interessante per chi non vuole accontentarsi è quella su MSI Pulse 17 AI, notebook gaming da 17" che propone caratteristiche ottime anche per chi vuole godersi i giochi più recenti.

Dotato di RTX 4060 da 8 GB GDDR6 e di 1 TB di archiviazione SSD per salvare i vostri giochi, sotto la scocca monta un Intel Core Ultra 7 155H e 16 GB di memoria DDR5. A completare la proposta, oltre a un design estremamente accattivante con tastiera RGB, abbiamo un monitor 17" 165 HZ in Full HD, perfetto per godersi al massimo i dettagli in-game.

Normalmente venduto a 1.899€, MSI Pulse 17 AI per l'occasione si porta a casa a soli 1.599€, con un notevole risparmio.

MSI Katana 17

Per i giocatori che vogliono un computer di altissimo livello, segnaliamo anche lo sconto su MSI Katana 17, notebook da 17,3" che non si lascia impressionare nemmeno dai giochi graficamente più impegnativi: è dotato di RTX 4070 GDDR6 8GB, alla quale affianca una CPU Intel i-7 13620H. Abbiamo anche 1 TB di SSD, 16 GB di memoria DDR5 e il supporto immancabile a Wi-Fi 6, per scaricare i vostri giochi al massimo della velocità.

Grazie alla promozione del Prime Day, potete riceverlo comodamente a casa a 1.399€, rispetto invece ai 1.899€ previsti di listino.

MSI Cyborg 15 AI RTX 4060

Scendiamo leggermente di prezzo, ma non in termini di aspettative sulle performance, con MSI Cyborg 15 AI, notebook da 15,6" a 144 Hz che sotto la scocca è mosso da una GPU RTX 4060 GDDR6 da 8 GB.

La CPU è invece Intel Ultra 7 155H, a cui si affianca anche in questo caso 1 TB di SSD per salvare i vostri giochi. Completa il pacchetto la memoria RAM, con 16 GB DDR5.

In questo caso, il notebook ha un costo di listino abituale di 1.699€, ma eccezionalmente durante il Prime Day potete farlo vostro a 1.199€.

MSI Cyborg 15 AI RTX 4050

Volete godervi i vostri giochi preferiti ma il vostro budget è un pochino più limitato? Allora l'ideale potrebbe essere MSI Cyborg 15 AI, ma equipaggiato in questo caso con RTX 4050 da 6 GB. Una GPU meno costosa ma di ultima generazione, che vi permette di risparmiare qualcosa ma con cui potete comunque godervi giochi ad alte performance sul monitor da 15,6".

In questo caso troviamo un processore Intel i7-13620H, mentre rimangono invariati SSD (1 TB) e RAM (16 GB DDR5). Il prezzo, normalmente di 1.399€, durante il Prime Day è di soli 999€!

MSI Thin 15

Se potete accettare qualche compromesso in più, perché il vostro budget è più piccolo, occhi puntati su MSI Thin 15, che mette l'avere un corpo leggero e sottile (da cui il nome) al primo posto, facendovi portare sempre con voi la vostra macchina da gaming. Sotto la scocca troviamo una RTX 3050 da 4 GB, 512 GB di SSD e 16 GB di RAM DDR4.

Ad animare il computer è una CPU Intel i7-13620H, con il prezzo che è davvero interessante: normalmente venduto a 1.049€, questo notebook MSI si riceve comodamente a casa a soli 849€ durante il Prime Day!

MSI Katana 15

Per chi trova che un monitor da 15,6" sia perfetto per videogiocare, segnaliamo anche il notebook gaming MSI Katana 15, che nonostante il prezzo super economico vi permette di giocare con una RTX 3050 da 6 GB e con una CPU Intel i7-12650H. Abbiamo anche 512 GB di SSD e 16 GB di RAM DDR4, che costituiscono un hardware di tutto rispetto per godersi i giochi in full HD.

Ed è ancora più notevole considerando il prezzo: normalmente MSI Katana 15 è venduto a 1.100€, ma in questo Prime Day potete trovarlo a 799€!

MSI Claw

Infine, vi segnaliamo lo sconto speciale su MSI Claw, la prima handheld di casa MSI, che per il Prime Day ha un prezzo molto più appetibile di quello abituale. Equipaggiata di APU Intel e con sistema operativo Windows, vi permette di giocare i vostri giochi preferiti per PC nel massimo dell'ergonomia in stile console, anche fuori casa: il prezzo passa da 899€ a 649€ in occasione del Prime Day!

Vi ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames potete trovare tutte le migliori offerte del Prime Day per i videogiocatori, grazie a un hub interamente dedicato.