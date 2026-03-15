Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'MSI Prestige A16 AI+, il notebook Copilot+ PC con processore AMD Ryzen AI 9 365, display OLED UHD+ 16", 32GB di RAM e 1TB SSD. Un portatile premium pensato per la produttività avanzata e l'intelligenza artificiale. Ora disponibile a soli 1.149,00€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 1.699,00€.

MSI Prestige A16 AI+, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Prestige A16 AI+ è il notebook ideale per professionisti, creativi e lavoratori in mobilità che cercano uno strumento potente ed elegante senza rinunciare all'efficienza. Grazie al processore AMD Ryzen AI 9 365 con architettura Zen 5 e alla NPU da 50 TOPS, questo laptop soddisfa le esigenze di chi lavora con applicazioni di intelligenza artificiale, editing multimediale e multitasking intensivo. I 32GB di RAM LPDDR5x e l'SSD da 1TB PCIe4 garantiscono fluidità e rapidità in ogni operazione.

Chi desidera un'esperienza visiva straordinaria apprezzerà il display OLED UHD+ da 16" con colori ad alto contrasto e proporzioni 16:10, perfetto per designer, videomaker e content creator. La connettività Wi-Fi 7 e la batteria a lunga durata rendono questo dispositivo adatto a chi lavora costantemente fuori ufficio. Con uno sconto del 32%, il prezzo scende da 1699€ a soli 1149€, rappresentando un'occasione imperdibile per chi vuole un notebook premium di fascia alta a un costo decisamente competitivo.

L'MSI Prestige A16 AI+ è un notebook Copilot+ PC con display OLED UHD+ 16", processore AMD Ryzen AI 9 365, 32GB RAM e 1TB SSD PCIe4. Offre WiFi 7, design in alluminio ultrasottile e 50 NPU TOPS per prestazioni AI avanzate.

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