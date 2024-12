MSI Claw a 449€: perfetta per i viaggi con custodia inclusa!

La console MSI Claw vi offre un'esperienza di gioco di nuova generazione, disponibile oggi su MediaWorld a 449€ invece di 499€, con uno sconto del 10%. Questo pacchetto include anche una custodia da viaggio che assicura la massima protezione in ogni momento. MSI Claw si distingue per il suo processore Intel Core Ultra 7 155H, la prima NPU integrata di Intel, progettato per prestazioni ibride eccellenti, da giochi avanzati alla creazione di contenuti e multitasking senza problemi. La sua batteria da 53Whr garantisce una lunga autonomia, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile e il display da 7 pollici a 120Hz vi immergeranno completamente in ogni gioco. Inoltre, il design confortevole, il sistema di raffreddamento intraflow rivoluzionario, e la connettività estesa tramite Thunderbolt 4, rendono MSI Claw una scelta eccellente per gli appassionati di gaming.

Vedi offerta su MediaWorld

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw è particolarmente consigliata agli appassionati di gaming che desiderano il massimo delle prestazioni in mobilità. Grazie al processore Intel Core Ultra 7 155H di nuova generazione e alla prima NPU integrata di Intel, garantisce un’esperienza di gioco fluida e ad alte prestazioni, perfetto chi si dedica alla creazione di contenuti o al multitasking. La batteria da 53Whr offre una lunga autonomia per sessioni di gioco prolungate, un aspetto fondamentale per chi desidera utilizzarla in movimento senza preoccuparsi di trovare immediatamente una presa di corrente.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali, MSI Claw si distingue per funzionalità aggiuntive pensate per arricchire l'esperienza di utilizzo: la retroilluminazione RGB personalizzabile per levette analogiche e pulsanti ABXY, il display da 7 pollici a 120Hz Full-HD che garantisce una visione eccellente e fluida del gioco, e un audio coinvolgente per un'immersione totale. Ergonomicamente progettata per adattarsi a qualsiasi mano e dotata di MSI Center M per una facile personalizzazione, questa console è l'ideale per chi non si accontenta e cerca il top sia in termini di prestazioni sia di comfort e personalizzazione. La ventola di raffreddamento intraflow consente inoltre di mantenere le prestazioni sempre al massimo, evitando il surriscaldamento anche durante le sessioni di gioco più intense.

In offerta su MediaWorld a 449€ invece di 499€, MSI Claw arriva con una custodia da viaggio inclusa, garantendo una protezione completa durante i vostri spostamenti. Questa console rappresenta non solo un avanzamento nel panorama gaming grazie alle sue prestazioni e design innovativi, ma è anche un investimento intelligente per chi cerca un dispositivo affidabile e di alta qualità con un'ottima offerta. Consigliamo l'acquisto per l'esperienza di gioco definitiva, l'eccellente rapporto qualità-prezzo e la dotazione completa che soddisfa ogni esigenza dei gamer.

Vedi offerta su MediaWorld