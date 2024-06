Monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 a un prezzo SHOCK! (-150€)

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Il modello Samsung Odyssey Neo G9 ridefinisce l'immersione nei vostri giochi preferiti. Con una curvatura di 1000R, 49 pollici di diagonale, risoluzione Dual QHD (5120x1440), tecnologia Quantum Matrix e compatibilità sia G-Sync che FreeSync Premium Pro, offre una fluidità di gioco senza precedenti grazie al suo refresh rate di 240 Hz e al tempo di risposta di soli 1ms (GtG). L'esperienza di gioco diventa più reale con la tecnologia Quantum HDR 2000 e l'azione vi segue dentro e fuori dallo schermo con il Core Lighting Design. Originariamente venduto a 1449,90€, ora è disponibile a soli 1299,90€, permettendovi di risparmiare 150€ sul prezzo originale.

Monitor da gaming Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey Neo G9 è l'opzione ideale per i videogiocatori e per i professionisti del design che cercano una qualità d'immagine senza compromessi e prestazioni al top. Con la sua impressionante frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms (GtG), questo monitor è perfetto per chi desidera vivere un'esperienza di gioco fluida, senza sfarfallii o ritardi. Le scene di gioco si susseguono con una fluidità eccezionale, consentendo ai giocatori di immergersi completamente nei propri titoli preferiti.

La curvatura 1000R dello schermo, unita alla tecnologia QLED e al supporto HDR10+, propone un'immersione visiva totale, con dettagli nitidi e colori vividi, catapultando l'utente al centro dell'azione. È l'ideale anche per i creativi digitali che cercano la massima fedeltà cromatica e dettagli impeccabili sui loro ampi progetti. Inoltre, la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro garantisce una sincronizzazione perfetta tra il monitor e la GPU, eliminando qualsiasi tipo di disturbo visivo per una sessione di gioco o lavoro precisa e confortevole

Con un prezzo di 1299,90€, ridotto di 150€ dal costo originale di 1449,90€, Samsung Odyssey Neo G9 rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva senza compromessi. Le sue avanzate caratteristiche tecniche lo rendono la scelta ideale per chi desidera una rappresentazione grafica al top, con tempi di risposta rapidissimi e una qualità dell'immagine superlativa. Consigliamo l'acquisto per immergersi a fondo in ogni mondo di gioco, con tecnologie che rendono ogni scenario ancora più reale e avvincente.

