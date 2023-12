Una tastiera da gaming è un'idea regalo perfetta, per un videogiocatore che si diverte su PC.

Che cerchi una soluzione appariscente, che si opti per una più economica o che si voglia fare bella figura sotto l'albero presentandosi con un modello dotato di tutte le tecnologie più recenti per dare un vantaggio tangibile nelle esperienze di gioco, noi di SpazioGames abbiamo operato la nostra selezione e vi veniamo in soccorso: ecco le migliori tastiere gaming da regalare a Natale!

Migliori tastiere gaming da regalare a Natale

Logitech G413 SE

La meccanica col miglior rapporto qualità/prezzo

Se per voi il passaggio a una tastiera da gaming significa che dovete portare a casa una tastiera meccanica, una delle soluzioni ideali e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è rappresentata da Logitech G413 SE.

Questa tastiera, ideale per un regalo natalizio, propone degli switch meccanici Romer-G Tactile – il che significa che, sotto ogni singolo tasto (rimovibile e sostituibile) è presente un meccanismo professionale estremamente veloce, che restituisce un feedback tattile all’avvenuta pressione.

Proprio questo è il grande vantaggio delle tastiere meccaniche: pur mantenendosi silenziosa rispetto a soluzioni con switch differenti (come gli Cherry MX Blue), la Logitech G413 non vi lascia mai il dubbio di aver premuto o no un determinato tasto, offrendo output precisi e rapidi che possono fare la differenza nel gioco online. È inoltre disponibile con layout in italiano, che la rende ottima anche per chi deve scrivere e lavorare, oltre che giocare, nella sua postazione.

Logitech G910 Orion Spectrum

Per un regalo top

Pensata soprattutto per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi, la tastiera meccanica Logitech G910 Orion Spectrum è quella che accompagna numerosi professionisti degli eSport durante le loro imprese virtuali. Sappiate che, presentandovi con questa sotto l'albero, il destinatario del regalo non potrà fare a meno di rimanere a bocca aperta.

Dotata di switch proprietari Romer G sviluppati da Logitech proprio tenendo a mente le necessità dei giocatori più esigenti, la tastiera ha una risposta del 25% più veloce rispetto alle concorrenti. È accessoriata di tutti gli optional che diventano indispensabili nella vita quotidiana di un videogiocatore: conta, infatti, su nove tasti G programmabili, di personalizzazione RGB e Lightsync con cui sbizzarrirvi e di controlli multimediali dedicati. A questo, si aggiunge anche il supporto per un secondo schermo: potete infatti installare nell’apposito alloggiamento il vostro smartphone, sfruttando l’applicazione dedicata Arx Control per accedere ai dati di gioco in tempo reale, con una soluzione pratica e accattivante al contempo.

MSI Vigor GK50

La miglior semi-meccanica pensata per giocatori

La tastiera meccanica MSI Vigor GK50 è pensata per i giocatori che vogliono unire un design aggressivo e da gaming a una struttura solida e accattivante.

Dotata di pulsanti low-profile a corsa breve, questa tastiera retroilluminata rende davvero spettacolare la vostra postazione ed è proposto con layout italiano – che la rende ideale anche per chi vuole scrivere e vuole trovare tutti i pulsanti al posto giusto.

È dotata di switch Kailh LP White che danno un feedback tattile e sonoro simile a quello degli Cherry MX Blue, quindi l'esperienza di scrittura è senza dubbio di qualità. MSI, inoltre, è un marchio celebre tra i videogiocatori e vi permetterà di colpire in positivo il destinatario del regalo.

Mountain Everest Max

La tastiera meccanica top

Specializzato nella produzione di periferiche da gaming che non hanno paura delle sfide e progettate per durare nel tempo, il marchio Mountain ha lanciato qualche tempo fa la sua impressionante tastiera Everest Max, di cui vi avevamo parlato nella nostra approfondita recensione.

Si tratta di una soluzione da gaming non solo robusta ed estremamente stabile, ma anche molto personalizzabile: dai testi per il centro multimediale al tastierino numerico estraibile e applicabile nel lato che preferite, dotato di tasti macro con schermo (utilizzabili anche per la regia delle vostre trasmissioni in streaming, magari).

A tutto questo, alla retroilluminazione RGB che vivacizza la vostra postazione e al robusto cavo in filo intrecciato che passa per l'apposito vano – rendendo molto ordinato l'aspetto della tastiera – la Mountain Everest Max sposa anche un display a colori che è anche una manopola per regolare il volume del vostro PC, dove potete navigare tra le sue impostazioni in modo rapido.

Se avete a disposizione un buon budget e volete impressionare chi riceverà la sua nuova tastiera gaming, questa è una delle migliori scelte che possiate compiere, se non la migliore.

Corsair K55 RGB PRO XT

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Un'ottima tastiera da gaming sul mercato con un prezzo accessibile è senza ombra di dubbio la Corsair K55. Parliamo di un modello cablato con layout italiano e collegamento USB 2.0 che è dotato di tutti i controlli necessari per la gestione dei contenuti multimediali sul vostro computer.

Inoltre, per dare un tocco di stile la solida tastiera, che vanta anche sei tasti macro programmabili senza software aggiuntivi, ha 10 modalità di illuminazione RGB e pulsanti dotati di anti-ghosting, per una digitazione precisa. A questo si lega una grandissima silenziosità, data dall'input a membrana anziché per switch meccanici.

Una tastiera da gaming affidabile, robusta e duratura, che si può usare con tranquillità senza i rumori di una meccanica, che magari possono infastidire durante le sessioni di gioco notturne.